Sunkus nusikaltimas buvo įvykdytas verslininkui Tautvydui Barščiui priklausančio žirgyno „Royal Horse Escort“ teritorijoje Balkasodžio kaime (Alytaus r.).
2026 metų balandžio 3 dieną pasiųstas į belangę 1 metams ir 2 mėnesiams, žirgų veisėjas, treneris, sporto klubo „NSO“ vadovas N. Šipaila parašė skundą Aukščiausiajam teismui, prašydamas skirti jam lygtinę bausmę, panaikinant nepalankų Kauno apygardos teismo verdiktą ir stabdant bausmės vykdymą, kol jo skundas nebus išnagrinėtas.
„Atrankos kolegija, išnagrinėjusi kasacinio skundo priimtinumo klausimą, nusprendė jo nepriimti. Atsisakius priimti kasacinį skundą, prašymas sustabdyti apeliacinės instancijos teismo nuosprendžio vykdymą paliekamas nenagrinėtas“, – apie balandžio 28 dienos Aukščiausiojo teismo sprendimą naujienų portalą Lrytas informavo LAT pirmininko tarnybos atstovė ryšiams su visuomene Tautvilė Merkevičiūtė.
Šių metų sausį Alytaus apylinkės teismas skyrė N. Šipailai lygtinę 14 mėnesių laisvės atėmimo bausmę, tačiau šio miesto prokurorės Lauros Mačiulytės-Valaitės skundą patenkinęs Kauno apygardos teismas lygtinumą panaikino.
N. Šipaila šiuo metu jau yra pristatytas į įkalinimo įstaigą ir atlieka jam paskirtą bausmę. Tai naujienų portalui Lrytas trečiadienį patvirtino Kalėjimų tarnybos Komunikacijos ir tarptautinio bendradarbiavimo skyriaus atstovai.
Prisipažino tik prispirtas įrodymų
Kadangi verdiktas įsiteisėjo, jis turėtų būti įvykdytas nedelsiant – tai reiškia, kad policija artimiausiu metu, maždaug per savaitę veikiausiai pristatys raitelį į įkalinimo įstaigą.
Aukštesnės instancijos teismas panaikino lengvinančią aplinkybę, kad jojikas pripažino savo kaltę ir gailisi.
Taip pat buvo pripažinta, kad Alytaus teismas, nusprendęs palikti raitelį laisvėje, nepagrįstai pritaikė Baudžiamojo kodekso 54 straipsnio 3 dalį, pagal kurią teismams suteikiama galimybė skirti švelnesnes bausmes nei numatyta BK straipsnių (šiuo atveju – už išžaginimą) sankcijose.
„Ikiteisminio tyrimo metu jis savo kaltę neigė, ir tik priremtas įrodymų, pripažino ją teisme“, – apie raitelio elgseną proceso metu naujienų portalą Lrytas informavo L. Mačiulytė-Valaitė.
Išprievartauta per varžybų dalyvių vakarėlį
Brutalus nusikaltimas buvo įvykdytas 2024 metų gegužės pabaigoje, po tarptautinių konkūrų varžybų Balkasodžio kaime (Alytaus r.) esančio T. Barščio žirgyno „Royal Horse Resort“ teritorijoje.
2024 metų gegužės 24–26 dienos surengtose varžybose dalyvavo N. Šipaila ir žirginio sporto sferoje jam padėdavusi mergina iš Suomijos.
Pasibaigus varžyboms, buvo surengtas jų dalyvių vakarėlis.
Vakarėlio metu mergina buvo išprievartauta žirgyno ir poilsio komplekso teritorijoje esančioje automobilių stovėjimo aikštelėje.
Nukentėjusioji į teisėsaugą kreipėsi gegužės 28 dieną, o kitą dieną raitelis buvo sulaikytas.
Užsienietės tėvas yra turtingas Suomijos verslininkas. Sužinojęs, kas atsitiko, jis skubiai atvyko į Lietuvą.
Tyrimo metu, kaip tvirtina pareigūnai, buvo surinkta svarių raitelio kaltės įrodymų, kuriais remiantis byla buvo perduota į teismą
Buvo apėmęs baimės jausmas
Nukentėjusioji Suomijos pilietė tvirtino, kad po nusikaltimo buvo išsigandusi ir sutrikusi, – būdama svetimoje šalyje, nemokėdama lietuvių kalbos ji nežinojo, ką daryti, kur kreiptis.
Auka taip pat abejojo, ar galima pasitikėti Lietuvos teisėsaugos institucijomis.
Apie patirtą prievartą mergina iškart papasakojo vakarėlyje dalyvavusiems žmonėms, tačiau pareiškimą policijai parašė po dviejų dienų.
Praeityje raitelis buvo teistas. Ankstesnė byla nėra susijusi su smurtu ir seksualinio pobūdžio nusikaltimais.
Patyrė sunkius dvasinius išgyvenimus
Suomė tituluotam sportininkui buvo pateikusi 300 tūkst. eurų ieškinį dėl neturtinės žalos atlyginimo, tačiau Alytaus teismas nusprendė, jog 20 tūkst. eurų suma, kurią raitelis sumokėjo nukentėjusiajai iki verdikto paskelbimo, yra pakankama. Šią verdikto dalį paliko galioti ir Kauno apygardos teismas.
Pagal teismo sprendimą raitelis privalo sumokėti 2,5 tūkst. eurų į Nukentėjusių nuo nusikaltimų asmenų fondą ir dalyvauti smurtinį elgesį keičiančiose programose.
Mergina tvirtino po prievartos patyrusi sunkius dvasinius išgyvenimus – dėl patirtų sukrėtimų negalėjusi laikyti egzaminų į aukštąją mokyklą, metams teko atidėti studijas. Dėl streso ji teigė negalėjusi ir dirbti.
