Paštu labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų siuntęsi ir jas platinę vyrai aiškinsis teisme

Vilniaus apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras surašė kaltinamąjį aktą ir teismui perdavė nagrinėti baudžiamąją bylą, kurioje E. K. (gim. 1999 m.) ir A. K. (gim. 2000 m.) kaltinami labai didelio kiekio psichotropinių medžiagų kontrabanda bei neteisėtu disponavimu narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, vyrai, veikdami bendrininkų grupėje, neteisėtai, įtariama, turėdami tikslą parduoti ar kitaip platinti, 2024 m. gruodžio ir 2025 m. sausio mėn. per internetinio bendravimo programėlę „Signal“ įgijo ir pašto siuntomis iš Lenkijos gabeno labai didelį kiekį psichotropinių medžiagų, išvengdami muitinės kontrolės ir neturėdami leidimo jas gabenti per Lietuvos valstybės sieną.
Tyrimo duomenimis, už užsakytas psichotropines medžiagas buvo atsiskaitoma kripto valiutomis.
Gavę psichotropinių medžiagų siuntą, bendrininkai dalį jos supakuodavo mažesniais kiekiais ir padėdavo skirtingose Vilniaus miesto vietose įrengtose slėptuvėse, kurių koordinates, laikydamiesi konspiracijos, per „Signal“ programėlę išsiųsdavo psichotropines medžiagas įsigijusiems žmonėms.
Bendrininkai buvo sulaikyti 2025 m. sausio mėn., kai iš vieno paštomato sostinėje buvo paimtos trys siuntos su daugiau kaip 39 kg kristalinės medžiagos, kurios sudėtyje nustatytas labai didelis kiekis – daugiau kaip 33 kg psichotropinės medžiagos 3-chlormetkatinono (3-CMC).
Abu vyrai kaltinami ir neteisėtu disponavimu narkotinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
E. K. už panašius nusikaltimus jau buvo anksčiau teistas. 2021 m. Vilniaus apygardos teismo nuosprendžiu jam buvo skirtas laisvės apribojimas 2 metams, uždraudžiant vartoti psichiką veikiančias medžiagas. Ikiteisminio tyrimo metu surinkti duomenys leidžia pagrįstai manyti, kad dalį atsisiųstos psichotropinės medžiagos bendrininkai suvartojo patys.
E. K. teismo laukia suimtas, A. K. skirta kardomoji priemonė – intensyvi priežiūra.
Baudžiamajame kodekse numatyta griežčiausia bausmė už vyrų padarytus nusikaltimus – laisvės atėmimas nuo 10 iki 15 metų.
Baudžiamoji byla perduota nagrinėti Vilniaus apygardos teismui.
Rodyti daugiau žymių