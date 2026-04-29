Lietuvos dienaKriminalai

Teises praradęs Raseinių r. gyventojas 11 kartų įkliuvo vairuodamas – pradėtas ikiteisminis tyrimas

2026 m. balandžio 29 d. 08:22
Lrytas.lt
Raseinių policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vietos gyventojo nenoro atsisakyti vairavimo. Nors teismas jam uždraudė porą metų vairuoti, vyras nuolat sugaunamas prie vairo. Dabar jam gresia baudžiamoji atsakomybė.
Kaip  pranešė Šiaulių apskrities VPK, Raseinių rajono gyventojas (gim. 1997 m.), nevykdo dar pernai vasario 20 d. įsiteisėjusio Šiaulių apylinkės teismo Raseinių rūmų nuosprendžio paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės.
Pasak policijos, teismas vyrui uždraudė naudotis specialiąja teise – teise vairuoti kelių transporto priemones 2 metus.
Po teismo nuosprendžio įsiteisėjimo transporto priemones, vyriškis net 11 kartų įkliuvo vairuodamas.
Todėl policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl vengimo vykdyti baudžiamojo poveikio priemones.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas vengė vykdyti teismo paskirtą baudžiamojo poveikio priemonę (išskyrus turto konfiskavimą ir išplėstinį turto konfiskavimą), padarė baudžiamąjį nusižengimą ir baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu.
beteisis vairuotojasRaseinių rajonasikiteisminis tyrimas

