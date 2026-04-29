Vietoj skrydžio į Milaną – kelionė į Vilniaus areštinę

Ankstyvą antradienio rytą Vilniaus oro uoste dirbantys VSAT Vilniaus pasienio rinktinės pareigūnai nustatė, kad vieno iš keleivių, skrendančių į Milaną (Italija), paiešką dėl padarytų ekonominių ir finansinių nusikalstamų veikų yra paskelbusi Švedijos policija. Pareigūnai siekia 30-metį kaunietį suimti, tam yra išduotas Europos arešto orderis.
Pasieniečiai vyrą sulaikė ir uždarė į laikino sulaikymo patalpą. Apie įvykį buvo informuota Lietuvos kriminalinės policijos biuro Tarptautinių ryšių valdyba. Tą pačią dieną sulaikytasis buvo perduotas į oro uostą atvykusiems sostinės policijos pareigūnams.
Šiemet per beveik keturis mėnesius VSAT pareigūnai sulaikė 149 žmones (128 – oro uostuose), kurių dėl įvairių nusikaltimų ar pažeidimų ieškojo Lietuvos bei užsienio teisėsaugos institucijos. Iš sulaikytųjų didžioji dauguma, 136, buvo mūsų šalies piliečiai, po 3 – Baltarusijos ir Jungtinės Karalystės, po 2 – Latvijos ir Rusijos, po 1 – Airijos, Moldovos ir Rumunijos.
2025 m. pasieniečiai sulaikė 803 ieškomus žmones (583 – oro uostuose). Iš sulaikytųjų dauguma, 702, buvo Lietuvos piliečiai. Rusijos pilietybę turėjo 38, Jungtinės Karalystės – 15, Baltarusijos ir Latvijos – po 11, Airijos – 4, Moldovos, Švedijos ir Ukrainos po – 3, Izraelio, Tadžikistano ir Uzbekistano – po 2, likusieji 7 buvo dar septynių valstybių piliečiai.
Tarp 2024 m. sulaikytų 767 ieškomų žmonių irgi dominavo Lietuvos piliečiai – 705. 19 sulaikytųjų turėjo Jungtinės Karalystės pilietybę, 16 – Ukrainos, 6 – Baltarusijos, 4 – Rusijos, po 3 – Sakartvelo ir Moldovos, 2 – Airijos, likusieji 9 buvo kitų devynių valstybių piliečiai.
