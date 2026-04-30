Akmenės r. rasta talpa su šoviniais ir dėtuvėmis

Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 29 d. apie 12 val. 15 min. Akmenės r., Stipirkių kaime, pamiškėje, rasta plastikinė talpa su joje esančiais įvairaus kalibro šoviniais (kiekis nustatinėjamas), ginklo dalimi ir dvejomis dėtuvėmis, kuriuos paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Baudžiamsis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
