Lietuvos dienaKriminalai

Akmenės r. rasta talpa su šoviniais ir dėtuvėmis

2026 m. balandžio 30 d. 09:42
Lrytas.lt
Akmenės policijos pareigūnai aiškinasi, kas ir kodėl pamiškėje paliko plastikinę talpą su šoviniais ir dėtuvėmis.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 29 d. apie 12 val. 15 min. Akmenės r., Stipirkių kaime, pamiškėje, rasta plastikinė talpa su joje esančiais įvairaus kalibro šoviniais (kiekis nustatinėjamas), ginklo dalimi ir dvejomis dėtuvėmis, kuriuos paėmė policijos pareigūnai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamaisiais ginklais, šaudmenimis, sprogmenimis ar sprogstamosiomis medžiagomis.
Baudžiamsis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
šoviniaiAkmenės rajonastyrimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.