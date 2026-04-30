Lietuvos dienaKriminalai

Girtas vyras vaikščiojo Klaipėdos gatvėmis ir smurtavo prieš nepažįstamas moteris

2026 m. balandžio 30 d. 10:12
Lrytas.lt
Klaipėdos policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą vyras, kuris vaikščiojo uostamiesčio gatvėmis ir smurtavo prieš nepažįstamas moteris.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip informuoja Klaipėdos apskrities VPK, balandžio 29 d. apie 15 val. 50 min. Klaipėdoje, Baltijos pr., viešoje vietoje, kieme, nepažįstamas vyras priėjo prie 1958 m. gimusios moters, pastūmė ją, dėl ko moteris krito ir susižalojo.
Moteris perduota medikams. Pradėtas tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Tą pačią dieną apie 19 val. Klaipėdoje, Debreceno g., viešoje vietoje, pėsčiųjų take, prie 1991 m. gimusios moters priėjo nepažįstamas vyras, spyrė jai, dėl ko moteris griuvo ir dėl patirtų sužalojimų kreipėsi į medikus.
Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Dėl įvykių sulaikytas ir į areštinę uždarytas 1995 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,07 prom. girtumas.
sužalojimasgirtas vyrasKlaipėda
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.