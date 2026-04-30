Girtas vyras vaikščiojo Klaipėdos gatvėmis ir smurtavo prieš nepažįstamas moteris

Kaip informuoja Klaipėdos apskrities VPK, balandžio 29 d. apie 15 val. 50 min. Klaipėdoje, Baltijos pr., viešoje vietoje, kieme, nepažįstamas vyras priėjo prie 1958 m. gimusios moters, pastūmė ją, dėl ko moteris krito ir susižalojo.
Moteris perduota medikams. Pradėtas tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Tą pačią dieną apie 19 val. Klaipėdoje, Debreceno g., viešoje vietoje, pėsčiųjų take, prie 1991 m. gimusios moters priėjo nepažįstamas vyras, spyrė jai, dėl ko moteris griuvo ir dėl patirtų sužalojimų kreipėsi į medikus.
Susiję straipsniai
Pradėtas tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Dėl įvykių sulaikytas ir į areštinę uždarytas 1995 m. gimęs vyras, kuriam nustatytas 2,07 prom. girtumas.
