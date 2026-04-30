Greta Elektrėnų girtas vairuotojas „Ford“ nuvairavo į griovį – automobiliu net negalima buvo važiuoti

Pranešimas apie avariją Semeliškių seniūnijoje, Laičių kaime, balandžio 30 d. gautas apie 9 val. 37 min. Liudininkė pranešė, kad automobilis „Ford“ nuvažiavo į griovį, vairuotojas ir keleivis yra girti.
Atvykus pareigūnams pranešimas pasitvirtino. Vairuotojas (gim. 1971 m.) buvo smarkiai girtas.
Pirmu pūtimu į alkotesterį vyras pripūtė 2,51 prom., antru – 2,02 prom.
Paaiškėjo, kad automobiliu net negalima buvo važiuoti. Automobilis yra nedraustas, be techninės apžiūros, neįregistruotas nustatyta tvarka.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.