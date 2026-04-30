Lietuvos dienaKriminalai

Greta Elektrėnų girtas vairuotojas „Ford“ nuvairavo į griovį – automobiliu net negalima buvo važiuoti

2026 m. balandžio 30 d. 12:37
Lrytas.lt
Elektrėnų policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi aplinkybes avarijos, kuomet girtas vairuotojas automobilį „Ford“ nuvairavo į griovį. Paaiškėjo, kad automobiliu net negalima buvo važiuoti.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie avariją Semeliškių seniūnijoje, Laičių kaime, balandžio 30 d. gautas apie 9 val. 37 min. Liudininkė pranešė, kad automobilis „Ford“ nuvažiavo į griovį, vairuotojas ir keleivis yra girti.
Atvykus pareigūnams pranešimas pasitvirtino. Vairuotojas (gim. 1971 m.) buvo smarkiai girtas.
Pirmu pūtimu į alkotesterį vyras pripūtė 2,51 prom., antru – 2,02 prom.
Paaiškėjo, kad automobiliu net negalima buvo važiuoti. Automobilis yra nedraustas, be techninės apžiūros, neįregistruotas nustatyta tvarka.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą ir aiškinasi įvykio aplinkybes.
girtas vairuotojasavarijaElektrėnų savivaldybė

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.