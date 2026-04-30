Į Marijampolės kalėjimą permesti trys paketai, visus pasiėmė pareigūnai

Nepaisant to, kad paketai buvo kruopščiai supakuoti į tamsią lipnią juostą, siekiant apsunkinti jų aptikimą nakties metu, operatyviai apžiūrėjus teritoriją visi trys paketai buvo rasti.
Nustatyta, kad jų viduje buvo 10 mobiliojo ryšio telefonų ir 3 SIM kortelės.
Dėl įvykio pradėtas aplinkybių tikslinimas.
Lietuvos kalėjimų tarnyba primena, kad bet kokie bandymai neteisėtai perduoti draudžiamus daiktus į įkalinimo įstaigas yra netoleruojami ir užtraukia įstatymų numatytą atsakomybę.