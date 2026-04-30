Iš Palangos į Londoną – su pilnais lagaminais kontrabandinių cigarečių

Muitinės kontrolės metu Lietuvos Respublikos piliečiui priklausančiame registruotame bagaže Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai aptiko 50 blokų (500 pakelių) cigarečių „Winston Blue“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka – banderolėmis. Abu vyro lagaminai buvo prikrauti nelegalių cigarečių pakelių, asmeniniams daiktams vietos beveik neliko.
Keleivis paaiškino, kad rūkalus pirko turgavietėje, jokių dokumentų, patvirtinančių privalomų mokesčių sumokėjimą, jis nepateikė. Nelegalios cigaretės sulaikytos, jų bendra vertė siekia 2 530 eurų. Piliečiui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Muitinės pareigūnai įspėja gyventojus nepirkti nelegaliai parduodamų tabako gaminių.
Primenama, kad oro uostuose tikrinamas tiek rankinis, tiek registruotas bagažas, todėl keliautojai raginami atsakingai pasiruošti kelionei ir laikytis galiojančių teisės aktų. Siekiant, kad kelionė neprasidėtų nemaloniomis situacijomis, muitinė rekomenduoja:
Nevežti prekių be privalomų banderolių ar dokumentų, patvirtinančių mokesčių sumokėjimą – ypač tabako gaminių ir alkoholio.
Pasitikrinti leidžiamus gabenti prekių kiekius, vykstant į kitas Europos Sąjungos ar trečiąsias šalis ir grįžtant iš jų.
Prieš kelionę susipažinti su muitų ir oro uosto taisyklėmis.
kontrabandinės cigaretėsPalangos oro uostasmuitininkas
