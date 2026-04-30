Iš Palangos į Londoną – su pilnais lagaminais kontrabandinių cigarečių

2026 m. balandžio 30 d. 13:47
Klaipėdos teritorinė muitinė
Palangos oro uoste, vykdant keleivių, išvykstančių lėktuvo reisu Palanga–Londonas, patikrą, muitinės pareigūnai sulaikė didelį kiekį nelegalių tabako gaminių.
Muitinės kontrolės metu Lietuvos Respublikos piliečiui priklausančiame registruotame bagaže Klaipėdos teritorinės muitinės pareigūnai aptiko 50 blokų (500 pakelių) cigarečių „Winston Blue“, nepaženklintų Lietuvos Respublikos vyriausybės nustatyta tvarka – banderolėmis. Abu vyro lagaminai buvo prikrauti nelegalių cigarečių pakelių, asmeniniams daiktams vietos beveik neliko.
Keleivis paaiškino, kad rūkalus pirko turgavietėje, jokių dokumentų, patvirtinančių privalomų mokesčių sumokėjimą, jis nepateikė. Nelegalios cigaretės sulaikytos, jų bendra vertė siekia 2 530 eurų. Piliečiui surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Muitinės pareigūnai įspėja gyventojus nepirkti nelegaliai parduodamų tabako gaminių.
Senjoras disponavo kontrabandinėmis cigaretėmis – namuose rasta daugiau nei 31 tūkst. eurų grynųjų

Senjoras disponavo kontrabandinėmis cigaretėmis – namuose rasta daugiau nei 31 tūkst. eurų grynųjų

Ne kartą teisto plungiškio automobilyje – penkios dėžės cigarečių be akcizo ženklų

Vilniuje nuteistas balionais atskraidintas cigaretes rinkęs organizuotos grupės narys

Primenama, kad oro uostuose tikrinamas tiek rankinis, tiek registruotas bagažas, todėl keliautojai raginami atsakingai pasiruošti kelionei ir laikytis galiojančių teisės aktų. Siekiant, kad kelionė neprasidėtų nemaloniomis situacijomis, muitinė rekomenduoja:
Nevežti prekių be privalomų banderolių ar dokumentų, patvirtinančių mokesčių sumokėjimą – ypač tabako gaminių ir alkoholio.
Pasitikrinti leidžiamus gabenti prekių kiekius, vykstant į kitas Europos Sąjungos ar trečiąsias šalis ir grįžtant iš jų.
Prieš kelionę susipažinti su muitų ir oro uosto taisyklėmis.
