Kadaise pasieniečių sraigtasparnio įgulos iš Čepkelių raisto išgriebtas alytiškis su baltarusiškais rūkalais įkliuvo ir vėl

Trečiadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kabelių pasienio užkardos pareigūnai, stebintys valstybės sienos su Baltarusija ruožą, užfiksavo, kad miške ties Senovės kaimu per apsauginę tvorą iš anapus mėtomi ryšuliai. Į tą vietą nedelsiant išvyko pasienio sargyba, pasitelkusi kinologą su tarnybiniu šunimi, buvo blokuota tikėtina pažeidimo teritorija.
Penkerių metų vokiečių aviganis Endy tuojau pat aptiko pėdsakus, kurie vedė į Lietuvos gilumą, ir ėmė sekti jais. Skubėdami paskui tarnybinį šunį, netrukus pasieniečiai vos už pusantro šimto metrų nuo valstybės sienos pasivijo sparčiai žingsniuojantį vyrą. Jis buvo visas apsikrovęs šviesios spalvos ryšuliais. Nekilo abejonių, kad su įkalčiais įkliuvo baltarusiškų rūkalų „kurjeris“.
Vyrą su ryšuliais pristačius į Kabelių pasienio užkardą paaiškėjo, jog tai – Dzūkijos pasieniečiams gerai žinomas, ne kartą jų sulaikytas 37-erių Alytaus rajono gyventojas. Bene prieš septynerius metus, užkluptas pasieniečių, vyras pasislėpė Čepkelių raiste. Tačiau slėpynės alytiškiui galėjo baigtis tragiškai. Pelkės dumblas jo nepaleido, išsikepurnoti iš jos be niekieno pagalbos nebuvo jokios vilties.
Baigiant išsikrauti telefono akumuliatoriui, vyras paskambino bendruoju pagalbos telefonu. Čepkeliuose vos nenuskendusį kontrabandininką išgelbėjo pasieniečių sraigtasparnio įgula.
Pasienio užkardos tarnybinėse patalpose VSAT pareigūnai apžiūrėjo alytiškio temptus devynis ryšulius. Prapjovę brezentą, pasieniečiai suskaičiavo 1 350 nelegalių rūkalų pakelių. Cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis vertė, įskaičiuojant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 7 263 eurai.
Be to, nustatyta, kad šis vyras ekstremaliosios situacijos metu į pasienio ruožą pakartotinai pateko be VSAT išduoto leidimo.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką pakartotinai šiam nuolatiniam baltarusiškų cigarečių nešikui Kabelių pasienio užkardoje pradėta administracinė teisena. Už tokį pažeidimą įstatyme numatyta 5 760–6 000 eurų bauda. O dėl pasienio teisinį režimą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimo pakartotinai jam skirta 170 eurų bauda.
Po apklausos pasieniečiai alytiškį paleido, pranešę datą, kada bus nagrinėjamos jo administracinio pažeidimo bylos.
Sulaikytos cigaretės laikinai saugomos Kabelių pasienio užkardoje.
kontrabandinės cigaretėssulaikymaspasieniečiai
