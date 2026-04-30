Klaipėdos pareigūnams įkliuvo kanapes auginęs vyras – sodo namelio rūsyje rasta 10 vazonų

Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 29 d. apie 8 val. 17 min. Klaipėdos r., Gargžduose, sustabdytas automobilis „Renault Megane“, vairuojamas vyro (gim. 1986 m.).
Automobilyje rastos ir paimtos trys suktinės su galimai augalinės kilmės narkotinėmis medžiagomis.
Tą pačią dieną, apie 13 val. 21 min. Klaipėdos r., Vaitelių kaime, buvo atlikta krata įtariamojo sodo name. Namo rūsyje rasta ir paimta 10 vazonų su kanapėmis ir įranga joms auginti.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis be tikslo jas platinti.
Klaipėdos apskrities VPK praneša, kad anksčiau teistam 1986 m. gimusiam įtariamajam skirta kardomoji priemonė – dokumento paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Narkotikaikanapių auginimasKlaipėda
Rodyti daugiau žymių