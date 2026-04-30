Kvaišalus iš užsienio besisiuntusiam vyrui siūloma taikyti priverstinį gydymą

Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo 2025 m. birželio iki spalio mėn. A. D. iš Prancūzijos į Lietuvą parsisiuntė keturias siuntas su įvairių rūšių kvaišalais.
Nustatyta, kad vyras, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti minėtas medžiagas, kontrabandos būdu į Lietuvą parsisiuntė vieną siuntą su 100 vnt. tablečių „ecstasy“ ir 70 g miltelių, kurių sudėtyje yra amfetamino.
Praėjusių metų spalio 2 dieną asmens kratos metu policijos pareigūnai pas A. D. rado ir paėmė tris siuntinius su ne mažiau 105 g miltelių, kurių sudėtyje yra amfetamino.
Susiję straipsniai
Tyrimo metu įtariamajam buvo skirta stacionari teismo psichiatrijos ekspertizė. Ją atlikę specialistai pateikė išvadas, kad dėl lėtinio psichikos sutrikimo vyras nusikaltimo įvykdymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.
Specialistai konstatavo, kad A. D. rekomenduojamas priverstinis gydymas – stacionarinis stebėjimas ir gydymas bendro tipo stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.
NarkotikaiTeismasprokuratūra
Rodyti daugiau žymių