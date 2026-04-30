Kvaišalus iš užsienio besisiuntusiam vyrui siūloma taikyti priverstinį gydymą

2026 m. balandžio 30 d. 10:18
Lietuvos Respublikos prokuratūra
Kauno apygardos prokuratūros prokurorė, įvertinusi ikiteisminio tyrimo metu surinktus faktinius duomenis bei ekspertų išvadas, byloje dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ar psichotropinėmis medžiagomis turint tikslą jas platinti arba neteisėto disponavimo labai dideliu narkotinių ar psichotropinių medžiagų kiekiu bei minėtų medžiagų kontrabandos, šiuos nusikaltimus padariusiam 40-mečiui A. D. siūlo taikyti priverčiamąsias medicinos priemones.
Ikiteisminio tyrimo duomenimis, nuo 2025 m. birželio iki spalio mėn. A. D. iš Prancūzijos į Lietuvą parsisiuntė keturias siuntas su įvairių rūšių kvaišalais.
Nustatyta, kad vyras, turėdamas tikslą parduoti ar kitaip platinti minėtas medžiagas, kontrabandos būdu į Lietuvą parsisiuntė vieną siuntą su 100 vnt. tablečių „ecstasy“ ir 70 g miltelių, kurių sudėtyje yra amfetamino.
Praėjusių metų spalio 2 dieną asmens kratos metu policijos pareigūnai pas A. D. rado ir paėmė tris siuntinius su ne mažiau 105 g miltelių, kurių sudėtyje yra amfetamino.
Susiję straipsniai
Širvintų r. pareigūnai pričiupo narkotikų platintoją ir du jo klientus

Širvintų r. pareigūnai pričiupo narkotikų platintoją ir du jo klientus

Trakų r. veikę narkotikų platintojai nevengė prekiauti ir cigaretėmis bei samagonu

Trakų r. veikę narkotikų platintojai nevengė prekiauti ir cigaretėmis bei samagonu

Teismas ėmėsi narkotikų gamybos bylos, prieš teismą stojo mokslų daktaras A. Darinskas

Teismas ėmėsi narkotikų gamybos bylos, prieš teismą stojo mokslų daktaras A. Darinskas

Tyrimo metu įtariamajam buvo skirta stacionari teismo psichiatrijos ekspertizė. Ją atlikę specialistai pateikė išvadas, kad dėl lėtinio psichikos sutrikimo vyras nusikaltimo įvykdymo metu negalėjo suprasti savo veiksmų esmės ir jų valdyti.
Specialistai konstatavo, kad A. D. rekomenduojamas priverstinis gydymas – stacionarinis stebėjimas ir gydymas bendro tipo stebėjimo sąlygomis specializuotoje psichikos sveikatos priežiūros įstaigoje.
