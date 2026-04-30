Mokykloje Vilniuje susiginčijo du klasiokai – vienas netrukus atsidūrė ligoninėje

2026 m. balandžio 30 d. 09:21
Lrytas.lt
Vilniaus medikai gydo nepilnametį, kuris dėl piršto traumos į ligoninę atvežtas iš mokyklos po ginčo su klasioku.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 29 d. į ligoninę paguldytas nepilnametis (gim. 2013 m.), kurį tą pačią dieną apie 14 val. 45 min. Vilniuje, mokykloje, konflikto metu, sužalojo klasiokas.
Pirminiais duomenimis, kilus žodiniam konfliktui klasiokas berniukui užlaužė pirštą. Dėl patirtos traumos nepilnamečiui prireikė medikų pagalbos.
Surinkta medžiaga dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Ikiteisminio tyrimo pradėti policija kol kas neskuba.
