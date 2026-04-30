Mokykloje Vilniuje susiginčijo du klasiokai – vienas netrukus atsidūrė ligoninėje

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 29 d. į ligoninę paguldytas nepilnametis (gim. 2013 m.), kurį tą pačią dieną apie 14 val. 45 min. Vilniuje, mokykloje, konflikto metu, sužalojo klasiokas.
Pirminiais duomenimis, kilus žodiniam konfliktui klasiokas berniukui užlaužė pirštą. Dėl patirtos traumos nepilnamečiui prireikė medikų pagalbos.
Surinkta medžiaga dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Ikiteisminio tyrimo pradėti policija kol kas neskuba.
sužalojimasklasiokasVilnius
Rodyti daugiau žymių