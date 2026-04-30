Panevėžyje iš moters sąskaitos neteisėtai paimta daugiau negu 35 tūkst. eurų

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, balandžio 22 d. 9.22 val. Panevėžyje moteris (gimusi 1978 m.) pranešė, kad nuo banko sąskaitos buvo nuimti pinigai.
Parita turtinė žala įvertinta 35 073 eurais.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto mokėjimo instrumento ar jo duomenų panaudojimo.
Galimai nuo sukčių nukentėjo ir Vilniaus bei Klaipėdos gyventojai.
Vilniaus apskrities VPK duomenimis, trečiadienį gautas pranešimas, kad balandžio 24 d. apie 19 val. 30 min. Vilniuje nepažįstami žmonės iš moters (gimusi 1959 m.) apgaule išviliojo 9 650 eurų.
Kaip pranešė Klaipėdos policija, trečiadienį moteris (gimusi 1947 m.) pareigūnams pranešė, kad praėjusią savaitę (tikslaus laiko nurodyti negali) jai paskambino nepažįstama moteris, kuri kalbėjo rusų kalba.
Paskambinusi moteris teigė esą galinti padėti susigrąžinti pinigus už pirktus vaistus. Pareiškėja atskleidė elektroninės bankininkystės duomenis, o po to sužinojo, kad iš jos banko sąskaitos apgaulės būdu yra pasisavinta 2,9 tūkst. eurų.
Anot Klaipėdos apskrities VPK, trečiadienį vyras (gim. 1963 m.) pranešė, kad balandžio 23 d. iš įmonės sąskaitos apgaulės būdu buvo pasisavinta 1 630,99 euro.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl sukčiavimų.
Taip pat, kaip pranešė uostamiesčio policija, trečiadienį pradėtas tyrimas pagal moters pareiškimą, kuriame nurodoma, kad balandžio 22 d., moters internetu parduodamą prekę įsigyti ketinus nepažįstama kita moteris atsiuntė nuorodą neva kurjeriui užsakyti. Pareiškėja ją paspaudė, suvedė reikalaujamus duomenis, o po to pastebėjo, kad iš jos banko sąskaitos buvo pasisavintas 1 141 euras.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto mokėjimo instrumento ar jo duomenų panaudojimo.
sukčiaisukčiavimaseurai
Rodyti daugiau žymių