Teismas atmetė Raseiniuose per Kalėdas mažametę sumušusio vyro skundą, jis siunčiamas į kalėjimą

Nuteistasis V. Juškevičius apeliaciniu skundu prašė panaikinti apkaltinamąjį nuosprendį jo atžvilgiu ir jį išteisinti.
Apeliacinis teismas atmetė šį skundą ir paliko galioti pernai gegužę Šiaulių apygardos teismo priimtą sprendimą, kuriuo V. Juškevičius pripažintas kaltu dėl mažametės sužalojimo ir jam skirta reali 6 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmė.
Pirmos instancijos teismas taip pat nutarė, kad už vaiko gydymą V. Juškevičius Valstybinei ligonių kasai (VLK) turės sumokėti daugiau nei 20 tūkst. eurų. Neturtinei žalai atlyginti priteista per 3 tūkst. eurų.
Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto.
Apeliacinio teismo sprendimas įsiteisėjo iš karto.
ELTA primena, kad 2022 metų gruodžio 25-ąją dvejų metų mergaitė dėl sunkių kūno sužalojimų iš Raseinių ligoninės buvo atvežta į Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninės Kauno klinikas. Ji buvo be sąmonės, ištikta komos. Nustačius smurtavimą prieš ją, kitą dieną buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas.
Teisme anksčiau liudijęs žinomas vaikų gydytojas, Kauno klinikų Vaikų klinikos vadovas Rimantas Kėvalas, kurio vadovaujamoje klinikoje ir buvo gelbėjama sužalotos mergaitės gyvybė, sakė, kad vaikas sunkius sužalojimus galėjo patirti tik dėl tyčinių smurtinių veiksmų.
Bylos duomenimis, moteris su savo dukromis dvynukėmis buvo atvykusi pas V. Juškevičių į svečius. Įvykio rytą mergaitės mama buvo namuose, vonios kambaryje. Išgirdusi savo dukros riksmą ji iš karto atbėgo į kambarį, bet mergaitę jau rado sukniubusią ant grindų.
V. Juškevičius per ikiteisminį tyrimą ir teisme neprisipažino smurtavęs prieš mergaitę.
Kaltinamajame akte nurodyta, kad vyras, tyčia smūgiuodamas, padarė mažametei pilvo traumą ir tokiu būdu sunkiai sutrikdė mažametės sveikatą. Nukentėjusioji prarado inkstą.
Pasak tyrimą atlikusios Šiaulių apskrities policijos, kas išprovokavo tokią vyro agresiją, neaišku. Neatmetama, kad jos priežastimi galėjo būti mažametės apšlapintas čiužinys.