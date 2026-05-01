Beteisis motociklininkas Vilniuje sukėlė avariją, per kurią pats ir nukentėjo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 15 val. 04 min. Vilniuje, Ukmergės g., motociklas „Honda“, vairuojamas vyro (gim. 1985 m.), atsitrenkė į antroje eismo juostoje stovėjusį automobilį „Honda“, kurį vairavo moteris (gimusi 1989 m.).
Policija praneša, kad motociklą vairavęs vyras neturėjo teisės vairuoti šios kategorijos transporto priemonės.
Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris, suteikus medicinos pagalbą ligoninėje, gydomas ambulatoriškai.
Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas.
avarijaVilniusmotociklas
