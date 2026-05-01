Lietuvos dienaKriminalai

Girta moteris Šilalės r. namuose prilupo taip pat girtą vyrą

2026 m. gegužės 1 d. 10:45
Lrytas.lt
Šilalės policija sulaikė girtą moterį, kuri namuose prilupo taip pat girtą vyrą.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 20 val. 06 min. namuose, Šilalės r., Rėzgalių kaime, girta (2,30 prom.) moteris (gimusi 1987 m.), sukėlė fizinį skausmą taip pat girtam (2,40 prom.) vyrui (gim. 1986 m.). Įtariamoji sulaikyta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.