Girta moteris Šilalės r. namuose prilupo taip pat girtą vyrą

Kaip pranešė Tauragės apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 20 val. 06 min. namuose, Šilalės r., Rėzgalių kaime, girta (2,30 prom.) moteris (gimusi 1987 m.), sukėlė fizinį skausmą taip pat girtam (2,40 prom.) vyrui (gim. 1986 m.). Įtariamoji sulaikyta.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
