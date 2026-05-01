Girta prie BMW vairo Kaune įkliuvo Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnė

2026 m. gegužės 1 d. 08:46
Kaune sustabdytas automobilis BMW, kurį girta vairavo Lietuvos kalėjimų tarnybos jaunesnioji specialistė.
Kaip pranešė Policijos departamentas, balandžio 30 d. apie 21 val. 44 min. Kaune, Nuokalnės g., sustabdytas automobilis BMW 3, kurį vairavo ne tarnybos metu, neuniformuota, girta Lietuvos kalėjimo tarnybos jaunesnioji specialistė (gim. 1991 m.).
Policija praneša, kad kalėjimų pareigūnei nustatytas 1,43 prom. girtumas.
Vairuotojai surašytas administracinio nusižengimo protokolas.
Administracinių nusižengimų kodeksas nurodo, kad transporto priemonių vairavimas, kai tai daro neblaivūs (ne mažiau negu 0,41 promilės, bet ne daugiau negu 1,5 promilės) ar apsvaigę nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vairuotojai, taip pat apsvaigimo patikrinimo vengimas arba alkoholio (nustatytas ne mažiau negu 0,41 promilės neblaivumas), narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimas iki patikrinimo, užtraukia baudą vairuotojams nuo aštuonių šimtų iki vieno tūkstančio vieno šimto eurų.
Už numatytą administracinį nusižengimą privaloma skirti teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių arba teisės vairuoti transporto priemones atėmimą nuo šešių mėnesių iki vienų metų ir draudimą vairuoti transporto priemones, kuriose neįrengti antialkoholiniai variklio užraktai, nuo vienų metų iki vienų metų šešių mėnesių.
