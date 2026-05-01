Girtos muštynės klaipėdiečių šeimoje: maža to, kad moteris prilupo vyrą, šis dar atsidūrė areštinėje

2026 m. gegužės 1 d. 10:57
Klaipėdos policija ieškinasi girtą konfliktą klaipėdiečių šeimoje. Moteris ir vyras vienas kitą kaltina smurtu. Pareigūnai į areštinę uždarė sumuštą vyrą.
Kaip pranešė Klaipėdos apskrities VPK, pranešimas apie girtų klaipėdiečių konfliktą namuose, esančiuose Liubeko g., balandžio 30 d. gautas apie 21 val. 30 min. Visų pirma vyras (gim. 1988 m.) policijai pasiskundė, kad namuose, konflikto metu, jį sužalojo moteris (gimusi 1972 m.).
Nukentėjęs vyras medikų pagalbos atsisakė.
Skolinga neliko ir smurtu apkaltinta moteris (gimusi 1972 m.). Ji policijai parašė pareiškimą, kad per konfliktą namuose vyras (gim. 1988 m.) ją sumušė.

Moteris irgi medikų pagalbos atsisakė.
Pareigūnai jau nustatė, kad abu konflikto dalyviai buvo girti. Vyriškiui nustatytas 1,70 prom. girtumas, moteriai - 1,73 prom.
Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėti ikiteisminiai tyrimai dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
