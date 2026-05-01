Iš pravažiuojančio visureigio Vilniuje apšaudytas vyras

2026 m. gegužės 1 d. 09:43
Vilniaus policija ieško nusikaltėlio, iš pravažiuojančio visureigio apšaudžiusio vyrą.
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 10 val. Vilniuje, Rokantiškių Sodų 4-oji g., prie vyro (gim. 1992 m.) privažiavo automobilis „Nissan X-TRAIL“, vairuojamas kito vyro.
Visureigio vairuotojas nukreipė į pėsčiomis ėjusį vyrą galimai pneumatinį ginklą, iššovė ir iš įvykio vietos nuvažiavo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Susiję straipsniai
Kilus konfliktui vilnietis apšaudė pažįstamą moterį – prireikė medikų pagalbos

Kilus konfliktui vilnietis apšaudė pažįstamą moterį – prireikė medikų pagalbos

Po konflikto gatvėje vairuotojas apšaudė neleistinoje vietoje per gatvę ėjusį pėsčiąjį

Po konflikto gatvėje vairuotojas apšaudė neleistinoje vietoje per gatvę ėjusį pėsčiąjį

Vilkaviškio r. apšaudytas mopedu važiavęs vyras – pneumatinio šautuvo šovinys įstrigo sėdmenyse

Vilkaviškio r. apšaudytas mopedu važiavęs vyras – pneumatinio šautuvo šovinys įstrigo sėdmenyse

Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.
