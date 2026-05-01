Iš pravažiuojančio visureigio Vilniuje apšaudytas vyras

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 10 val. Vilniuje, Rokantiškių Sodų 4-oji g., prie vyro (gim. 1992 m.) privažiavo automobilis „Nissan X-TRAIL“, vairuojamas kito vyro.
Visureigio vairuotojas nukreipė į pėsčiomis ėjusį vyrą galimai pneumatinį ginklą, iššovė ir iš įvykio vietos nuvažiavo.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė žmogui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki vienerių metų.