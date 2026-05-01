Kupiškio r. girtas vairuotojas į alkotesterį pripūtė itin retai matomus skaičius

Kaip pranešė Panevėžio apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 15 val. 56 min. Kupiškio r., Šimonių miestelyje, girtas vyras (gim. 1979 m.) vairavo automobilį „Ford Galaxy“.
Pareigūnų paprašytas papūsti į alkotesterį, vyras pripūtė labai retai matomus skaičius.
Policija praneša, kad vairuotojui nustatytas 4,50 prom. girtumas.
Nusikalstamos veikos padarymu įtariamas vyras sulaikytas.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Vairuotojui be kita ko dabar gresia ir iki metų kalėjimo.
