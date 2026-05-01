Šiauliuose nepilnametis bandė apiplėšti parduotuvę

Kaip pranešė Šiaulių apskrities VPK, balandžio 30 d. apie 8 val. 25 min. Šiauliuose, Gegužių g., į parduotuvę atėjo nepilnametis (gim. 2008 m.,), kuris grasindamas kasininkei (gimusi 1969 m.) pasikėsino pagrobti kasoje laikomus pinigus.
Darbuotoja pinigus atiduoti atsisakė ir vaikinas paspruko.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Įtariamasis ieškomas.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas panaudodamas fizinį smurtą ar grasindamas tuoj pat jį panaudoti arba kitaip atimdamas galimybę nukentėjusiam asmeniui priešintis pagrobė svetimą turtą, baudžiamas laisvės apribojimu arba areštu, arba laisvės atėmimu iki šešerių metų.
Tas, kas apiplėšė įsibrovęs į patalpą arba panaudojęs nešaunamąjį ginklą ar kitą daiktą, kuriuo galima žmogų žaloti, arba apiplėšė pagrobdamas didelės vertės svetimą turtą, baudžiamas laisvės atėmimu nuo dvejų iki aštuonerių metų.