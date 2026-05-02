Ištroškęs vagis Visagine vidury nakties išdaužęs parduotuvės langą grobė vyno butelius

2026 m. gegužės 2 d. 10:10
Visagine sulaikytas vyras, kuris naktį iš penktadienio į šeštadienį išdaužė parduotuvės langą ir pavogė šešis vyno butelius.
Kaip pranešė Utenos apskrities VPK, gegužės 2 d. apie 1 val. 30 min. vyras (gim. 1968 m.) galimai išdaužė parduotuvės, esančios Visagine, Sedulinos al., langą, įsibrovė į vidų ir pagrobė 6 butelius vyno.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl vagystės.
Įtariamasis sulaikytas ir patalpintas į Panevėžio apskrities VPK areštinę.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas atvirai pagrobė svetimą turtą arba viešoje vietoje pagrobė svetimą turtą iš asmens drabužių, rankinės ar kitokio nešulio (kišenvagystė), arba pagrobė svetimą turtą įsibrovęs į transporto priemonę, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.
