Jaunas ir girtas Lietuvos karys įtariamas smurtu artimoje aplinkoje – trenkė moteriai į veidą

2026 m. gegužės 2 d. 08:22
Kauno policija sulaikė ir į areštinę uždarė jauną Lietuvos karį, kuris įtariamas smurtu artimoje aplinkoje. Incidentas įvyko ankstų šeštadienio rytą, karys buvo girtas.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 2 d. apie 4 val. 20 min. Kaune, A. Mickevičiaus g., kilus konfliktui, ne tarnybos metu, neuniformuotas ir girtas Lietuvos kariuomenės karys (gim. 2006 m.), kumščiu sudavė į veidą moteriai (gimusi 2005 m.).
Nukentėjusioji dėl veido sumušimo pristatyta į ligoninę.
Poincidento kariui nustatytas 2,27 prom. girtumas. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Susiję straipsniai
Klaipėdietis 15-metį sūnų įsodino į automobilį ir išvežęs iš namų sumušė – paauglys atsidūrė ligoninėje

Klaipėdietis 15-metį sūnų įsodino į automobilį ir išvežęs iš namų sumušė – paauglys atsidūrė ligoninėje

Vilnietis nepilnametę dukrą skriaudė stadione

Vilnietis nepilnametę dukrą skriaudė stadione

Girtos muštynės klaipėdiečių šeimoje: maža to, kad moteris prilupo vyrą, šis dar atsidūrė areštinėje

Girtos muštynės klaipėdiečių šeimoje: maža to, kad moteris prilupo vyrą, šis dar atsidūrė areštinėje

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
