Jaunas ir girtas Lietuvos karys įtariamas smurtu artimoje aplinkoje – trenkė moteriai į veidą

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 2 d. apie 4 val. 20 min. Kaune, A. Mickevičiaus g., kilus konfliktui, ne tarnybos metu, neuniformuotas ir girtas Lietuvos kariuomenės karys (gim. 2006 m.), kumščiu sudavė į veidą moteriai (gimusi 2005 m.).
Nukentėjusioji dėl veido sumušimo pristatyta į ligoninę.
Poincidento kariui nustatytas 2,27 prom. girtumas. Jis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
