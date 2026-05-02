Molėtų r. gyventojo namuose rastas neteisėtai laikomas medžioklinis šautuvas

2026 m. gegužės 2 d. 08:59
Molėtų rajono policijos pareigūnai iš vietos gyventojo paėmė neteisėtai laikytą medžioklinį šautuvą.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 1 d. apie 18 val. 30 min. Molėtų r., Gačkiškių kaime, vyro (gim. 1980 m.) gyvenamajame name, rastas ir paimtas neteisėtai laikomas 16-to kalibro vienvamzdis medžioklinis šautuvas bei 16 mm kalibro 92 šoviniai.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo šaunamuoju ginklu ir šaudmenimis.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas neturėdamas leidimo gamino, įgijo, laikė, nešiojo, gabeno, siuntė, panaudojo ar realizavo šaunamąjį ginklą, šaudmenis, sprogmenis ar sprogstamąsias medžiagas, baudžiamas bauda arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki penkerių metų.
