Po šeimyninio konflikto Palangoje girtas vyras nakvojo areštinėje, moteriai prireikė medikų

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 1 d. apie 13 val. 40 min. Palangoje, Sodų g., namuose, girtas (3,19 prom.) vyras (gim. 1974 m.) sužalojo moterį (gimusi 1980 m.).
Nukentėjusioji po medikų apžiūros gydoma ambulatoriškai.
Smurtavęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
