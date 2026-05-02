Lietuvos dienaKriminalai

Po šeimyninio konflikto Palangoje girtas vyras nakvojo areštinėje, moteriai prireikė medikų

2026 m. gegužės 2 d. 09:05
Lrytas.lt
Palangos policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą vyrą, kuris per šeimyninį konfliktą sužalojo moterį.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 1 d. apie 13 val. 40 min. Palangoje, Sodų g., namuose, girtas (3,19 prom.) vyras (gim. 1974 m.) sužalojo moterį (gimusi 1980 m.).
Nukentėjusioji po medikų apžiūros gydoma ambulatoriškai.
Smurtavęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Susiję straipsniai
Vilnietis nepilnametę dukrą skriaudė stadione

Vilnietis nepilnametę dukrą skriaudė stadione

Girtos muštynės klaipėdiečių šeimoje: maža to, kad moteris prilupo vyrą, šis dar atsidūrė areštinėje

Girtos muštynės klaipėdiečių šeimoje: maža to, kad moteris prilupo vyrą, šis dar atsidūrė areštinėje

Jaunas ir girtas Lietuvos karys įtariamas smurtu artimoje aplinkoje – trenkė moteriai į veidą

Jaunas ir girtas Lietuvos karys įtariamas smurtu artimoje aplinkoje – trenkė moteriai į veidą

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojegirtas vyrasPalanga
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.