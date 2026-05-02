Praėjusią parą girtiems vairuotojams – mažiausiai 17 ikiteisminių tyrimų

Kaip informuoja Vilniaus apskrities VPK, gegužės 1 d. apie 8 val. 24 min. Vilniuje, Talino g. ir Helsinkio g. sankryžoje, girtas (1,88 prom prom.) vyras (gim. 1993 m.) vairavo automobilį „Opel“.
Taip pat gegužės 1 d. apie 11 val. 3 min. Vilniaus r., Šatrininkų seniūnijoje, Grigaičiuose, Pergalės g., girtas (1,75 prom.) vyras (gim. 1989 m.) vairavo automobilį „Nissan“.
Tą pačią dieną apie 13 val. 10 min. Vilniuje, Dariaus ir Girėno g., girtas (1,56 prom.) vyras (gim. 1983 m.) vairavo automobilį „Toyota Prius“.
Apie 14 val. 27 min. Vilniaus r., Sudervės seniūnijoje, Rastinėnų kaime, Rastinėnų g., girtas (1,56 prom.) vyras (gim. 1973 m.) vairavo automobilį „Audi A4“.
Apie 18 val. 40 min. Ukmergėje, Žiedo g., girtas (1,69 prom.) vyras (gim. 1977 m.) vairavo automobilį „Mazda 6“.
Apie 19 val. 42 min. Vilniuje, Čekoniškių g., girtas (3,20 prom.) vyras (gim. 1986 m.) vairavo automobilį „VW Passat“.
Apie 19 val. 45 min. Vilniuje, Gabijos g., girtas (2,51 prom.) vyras (gim. 1992 m.) vairavo automobilį „VW Passat“.
Panevėžio apskrities VPK praneša, kad gegužės 1 d. apie 15 val. 34 min. Biržų r., Medeikių kaime, girtas (nustatytas didesnis kaip 1,51 prom. girtumas) vyras (gim. 1960 m.) vairavo elektrinį motorolerį ir sukėlė eismo įvykį.
Telšių apskrities VPK praneša, kad gegužės 1 d. apie 17 val. Telšiuose, Želvaičių g., vyras (gim. 1964 m.), vairuodamas automobilį „Renault Trafic“, atsitrenkė į gyvenamojo namo tvorą ir ją apgadino. Po eismo įvykio vartojo alkoholį, jam nustatytas 1,74 prom. girtumas.
Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Tą pačią dieną apie 21 val. 46 min. Telšiuose, Turgaus a., girtas (2,43 prom.) vyras (gim. 1965 m.) vairavo mopedą be valstybinio numerio ženklo. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Utenos apskrities VPK praneša, kad gegužės 1 d. apie 12 val. 06 min. Molėtuose, Vilniaus g., girtas (2,74 prom.) vyras (gim. 1965 m.) vairavo automobilį „VW Golf“.
Klaipėdos apskrities VPK informuoja, kad gegužės 1 d. apie 16 val. 40 min., Klaipėdoje, Minijos g., automobilių aikštelėje, vilkiko „Scania“ vairuotojui (gim. 1974 m.) nustatytas 2,21 prom. girtumas. Vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Taip pat gegužės 1 d. apie 18 val. 56 min., Plungės r., Prūsalių kaime, traktoriaus vairuotojui (gim. 2007 m.) nustatytas 1,65 prom. girtumas. Jam įteiktas šaukimas į apklausą.
Tauragės apskrities VPK informuoja, kad gegužės 2 d. apie 6 val. 45 min. Pagėgiuose, Klaipėdos g., sustabdytas automobilis „Toyota Corolla“, kurį vairavo girtas (1,75 prom.) vyras(gim. 1992 m.).
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad gegužės 1 d. tiksliai nenustatytu laiku, Vilkaviškio r., Vištyčio miestelyje, Vytauto g., girtas vyras (gim. 1990 m.) galimai vairavo automobilį, kuris kliudė namo tvorą ir iš įvykio vietos pasišalino. Vėliau vyras pristatytas į Vilkaviškio ligoninę, kur tikrintis blaivumą atsisakė.
Kauno apskrities VPK praneša, kad gegužės 1 d. apie 15 val. Kaune, Žemaičių pl., automobilį „Volkswagen“ vairavo girtas vyras (gim. 1997 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 3,00 prom.
Tą pačią dieną apie 20 val. 30 min. Kaune, Nuokalnės g., automobilį „Ford“ vairavo girtas vyras (gim. 1990 m.). Jam nustatytas vidutinis girtumo laipsnis – 1,87 prom.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.