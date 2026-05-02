Telšiuose su narkotikais įkliuvo nepilnametis

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 1 d. apie 21 val. 11 min. Telšiuose, Plungės g., patikrinimo metu, pas nepilnametį (gim. 2009 m.) rasta ir paimta 21 vnt. folijos lankstinukas su biria sintetine medžiaga.
Įtariama, kad tai yra narkotinė medžiaga.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neteisėto disponavimo kvaišalais be tikslo platinti.
Kaip skelbia Baudžiamasis kodeksas, tas, kas neteisėtai gamino, perdirbo, įgijo, laikė, gabeno ar siuntė narkotines ar psichotropines medžiagas neturėdamas tikslo jų parduoti ar kitaip platinti, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
