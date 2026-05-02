Lietuvos dienaKriminalai

Vilniaus centre rankų nevaldantis vandalas žiauriai suniokojo tris automobilius

2026 m. gegužės 2 d. 10:34
Lrytas.lt
Video
Vilniaus policijospareigūnai šeštadienį paryčiais sulaikė vyrą, kuris sostinės centre eidamas gatve niokojo stovinčius automobilius. Pirminiais duomenimis, nuostolių pridaryta už tūkstančius eurų.
Daugiau nuotraukų (37)
Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, gegužės 2 d. apie 5 val. ryto policijai buvo pranešta, kad K. Kalinausko g. priešais Santuokų rūmus vandalas niokoja automobilius. Pasak pranešimo, vyras daužo visas iš eilės stovinčias mašinas. 
Į įvykio vietą nuskubėję policijos patruliai įtariamąjį sulaikė. Paaiškėjo, kad 1982 m. gimęs vyriškis yra blaivus.
Nurodytoje vietoje rasti trys žiauriai suniokoti automobiliai – BMW, „Toyota Yaris“ ir „Toyota Aigo“.

Vilniuje įtariamasis suniokojo tris automobilius: pradėtas ikiteisminis tyrimas

Automobiliams išdaužyti stiklai, nulaužti veidrodėliai, sulankstytos ir subraižytos skardos, sudaužyti žibintai, nuleistos padangos.
Panašu, kad vandalas viską daužė akmenimis – kai kurie akmenys net liko įstrigę automobilių žibintuose.
Akmenų primesta ir į automobilio BMW saloną. Šiame automobilyje neliko nė vieno sveiko stiklo.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Vandalo išpuolis Vilniaus centre – štai kaip po jo atrodė siautėjusiam vyrui po ranka pakliuvę automobiliai
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Jei teisme bus įrodyta sulaikytojo kaltė, jam teks ne tik atsakyti pagal Baudžiamojo kodekso normas, bet ir atlyginti padarytus nuostolius, kurie gali siekti tūkstančius eurų.
vandalizmasVilniaus centrasvandalas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.