Vilniaus centre rankų nevaldantis vandalas žiauriai suniokojo tris automobilius

Kaip Lrytas sužinojo Vilniaus policijoje, gegužės 2 d. apie 5 val. ryto policijai buvo pranešta, kad K. Kalinausko g. priešais Santuokų rūmus vandalas niokoja automobilius. Pasak pranešimo, vyras daužo visas iš eilės stovinčias mašinas.
Į įvykio vietą nuskubėję policijos patruliai įtariamąjį sulaikė. Paaiškėjo, kad 1982 m. gimęs vyriškis yra blaivus.
Nurodytoje vietoje rasti trys žiauriai suniokoti automobiliai – BMW, „Toyota Yaris“ ir „Toyota Aigo“.
Vilniuje įtariamasis suniokojo tris automobilius: pradėtas ikiteisminis tyrimas
Automobiliams išdaužyti stiklai, nulaužti veidrodėliai, sulankstytos ir subraižytos skardos, sudaužyti žibintai, nuleistos padangos.
Panašu, kad vandalas viską daužė akmenimis – kai kurie akmenys net liko įstrigę automobilių žibintuose.
Akmenų primesta ir į automobilio BMW saloną. Šiame automobilyje neliko nė vieno sveiko stiklo.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl turto sunaikinimo ar sugadinimo.
Vandalo išpuolis Vilniaus centre – štai kaip po jo atrodė siautėjusiam vyrui po ranka pakliuvę automobiliai
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas sunaikino ar sugadino svetimą turtą, baudžiamas viešaisiais darbais arba bauda, arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
Jei teisme bus įrodyta sulaikytojo kaltė, jam teks ne tik atsakyti pagal Baudžiamojo kodekso normas, bet ir atlyginti padarytus nuostolius, kurie gali siekti tūkstančius eurų.
