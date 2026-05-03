Girta Telšių r. gyventoja namuose peiliu sužalojo vyrą

2026 m. gegužės 3 d. 12:02
Telšių policija sulaikė ir į areštinę uždarė girtą moterį, kuri per konfliktą namuose peiliu sužaloto taip pat girtą vyrą.
Kaip pranešė Telšių apskrities VPK, gegužės 2 d. apie 23 val. 30 min. Telšių r., Brazdeikių kaime, namuose girta (2,13 prom.) moteris (gimusi 1963 m.) peiliu sužalojo taip pat girtą (1,57 prom.) vyrą (gim. 1959 m.). 
Nukentėjęs vyriškis po medikų apžiūros ligoninėje gydosi ambulatoriškai.
Įtariamoji sulaikyta ir uždaryta į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl smurto artimoje aplinkoje.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
