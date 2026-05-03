Pranešimas apie avariją Tauro g. gegužės 3 d. gautas apie 5 val. 37 min. Buvo pranešta, kad automobilis „Mini“ trenkėsi į stulpą.
Pareigūnams atvykus paaiškėjo, kad sudaužytas dalijimosi automobiliais platformos „Spark“ elektromobilis.
Policininkai greitai nustatė, kad automobilio vairuotojas yra girtas. Į alkotesterį jis pripūtė 1,47 prom.
Kadangi vyras pripūpė mažiaus nei 1,5 prom., jam gresia tik administracinė atsakomybė.
Dėl avarijos Tauro g. eismas kelias valandas buvo apsunkintas.
Įvykis tiriamas.
