2026 m. gegužės 3 d. 09:19
Girtas vairuotojas ankstų sekmadienio rytą pasiėmęs dalijimosi automobiliais platformos „Spark“ automobilį, netrukus Vilniaus centre posūkyje jo nesuvaldė, trenkėsi į stulpą ir mašiną sudaužė. Dėl avarijos kelias valandas eismas Tauro g. buvo apsunkintas.
Pranešimas apie avariją Tauro g. gegužės 3 d. gautas apie 5 val. 37 min. Buvo pranešta, kad automobilis „Mini“ trenkėsi į stulpą.
Pareigūnams atvykus paaiškėjo, kad sudaužytas dalijimosi automobiliais platformos „Spark“ elektromobilis.
Policininkai greitai nustatė, kad automobilio vairuotojas yra girtas. Į alkotesterį jis pripūtė 1,47 prom.
Kadangi vyras pripūpė mažiaus nei 1,5 prom., jam gresia tik administracinė atsakomybė.
Dėl avarijos Tauro g. eismas kelias valandas buvo apsunkintas.
Įvykis tiriamas.
