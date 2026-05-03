Girti vairuotojai verčia griebtis už galvos: daužė mašinas, slėpėsi prisidirbę – pradėta 16 naujų tyrimų

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 2 d. apie 0 val. 41 min. Vilniuje, Eigulių g., girtas (2,31 prom.) vyras (gim. 1984 m.) vairavo automobilį „Volkswagen“.
Taip pat gegužės 2 d. apie 2 val. 20 min. Vilniuje, Viršuliškių g., girtas (1,73 prom.) vyras (gim. 1989 m.) vairavo automobilį „Opel Astra“.
Tą pačią dieną apie 12 val. 58 min. Vilniuje, Ozo g., automobilis „Opel Zafira“, vairuojamas girto (2,62 prom.) vyro (gim. 1994 m.), atsitrenkė į automobilį „Nissan“, kurį vairavo blaivi moteris (gimusi 1975 m.).
Nuo smūgio moters vairuojamas „Nissan“ atsitrenkė į priekyje važiavusį automobilį „Volvo“, vairuojamą blaivaus vyro (gim. 1990 m.).
Apie 13 val. 19 min. Trakų r., Senųjų Trakų seniūnijoje, Šventininkų kaime, automobilis „Subaru Forester“, vairuojamas moters, nuvažiavo nuo kelio, atsitrenkė į kelio apšvietimo stulpą ir iš eismo įvykio vietos pasišalino. Automobilį vairavusiai moteriai (gimusi 1982 m.) vėliau nustatyta 2,83 prom. girtumas.
Apie 21 val. Vilniuje, P. Vileišio g., girtas (1,97 prom.) vyras (gim. 1981 m.) vairavo automobilį „Peugeot 308“.
Apie 21 val. 30 min. Vilniaus r., Sudervės seniūnijoje, Sudervės kaime, keturratis „Suzuki“, vairuojamas girto (1,98 prom.) vyro (gim. 1994 m.), įvažiavo į namo tvorą.
Utenos apskrities VPK praneša, kad gegužės 2 d. apie 11 val. 20 min. Anykščių r., Troškūnų seniūnijoje, girtas (2,61 prom.) vyras (gim. 1967 m.) vairavo automobilį „Opel“.
Tą pačią dieną apie 18 val. 20 min. Visagine, Taikos pr., girtas (1,56 prom.) vyras (gim. 1959 m.) vairavo automobilį „VW Passat“.
Alytaus apskrities VPK informuoja, kad gegužės 2 d. apie 9 val. 55 min. Alytaus r., Miroslavo seniūnijoje, Vankiškių kaime, patikrinimui sustabdžius automobilį BMW, paaiškėjo, kad jį vairavo girtas (1,57 prom. alkoholio) vyras (gim. 1973 m.).
Taip pat gegužės 2 d. apie 12 val. 45 min. Lazdijų r., Veisiejų seniūnijoje, Norkūnų kaime, girtas (2,16 prom. alkoholio) vyras (gim. 1987 m.), vairuodamas automobilį „Ford Mondeo“, važiuodamas atbuline eiga kliudė automobilį „Audi“ ir apgadino jo priekinę dalį.
Kauno apskrities VPK praneša, kad gegužės 2 d. apie 21 val. 50 min. Kaune, Neries kr., automobilį „Peugeot“ vairavo girtas vyras (gim. 1994 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,62 prom.
Tą pačią dieną apie 20 val. 45 min. Jonavoje, Gaižiūnų g., motociklą „Suzuki“ vairavo girtas vyras (gim. 1988 m.). Jam nustatytas sunkus girtumo laipsnis – 2,98 prom.
Marijampolės apskrities VPK praneša, kad gegužės 2 d. apie 20 val. 40 min. Jurbarko r., Gudelių kaime, Mituvos g., automobilį „VW Golf“ vairavo girtas, teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1988 m.), kuriam buvo nustatytas 2,28 prom. girtumo laipsnis.
Automobilis išgabentas į saugojimo aikštelę.
Tą pačią dieną apie 19 val. 43 min. Kazlų Rūdos savivaldybėje, Jūrės miestelyje, Stoties g., automobilį „Opel Vectra“ vairavo girtas, teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1995 m.), kuriam buvo nustatytas 1,73 prom. girtumo laipsnis.
Apie 10 val. 53 min. Marijampolės savivaldybėje, Skardupių kaime, rastas nuo kelio nuvažiavęs automobilis „Audi A4“, kurį galimai vairavo girta (2,35 prom.) moteris (gimusi 1988 m.).
Apie 20 val. 22 min. Marijampolės savivaldybėje, Igliaukos miestelyje, Vytauto g., automobilį „VW Touran“ vairavo girtas, teisės vairuoti neturintis vyras (gim. 1997 m.), kuriam buvo nustatytas 2,24 prom. girtumo laipsnis.
Visais atvejais pradėti ikiteisminiai tyrimai. Vairuotojams be kita ko gresia ir iki metų kalėjimo.
