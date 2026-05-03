Per konfliktą Klaipėdoje girto vyro argumentu tapo peilis – prireikė medikų

Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 2 d. apie 19 val. 30 min. Klaipėdoje, Debreceno g., bute, konflikto metu, girtas (2,83 prom.) vyras (gim. 1971 m.) peiliu sužalojo kitą girtą (2,67 prom.) vyrą (gim. 1970 m.).
Nukentėjęs vyriškis po medikų apžiūros, gydomas ambulatoriškai.
Peiliu mosvęs vyras sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo.
Įtariamajam gresia laisvės apribojimas arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
