Girti vairuotojai sėjo nelaimes: Vilniaus r. apvirto BMW, Šiauliuose sužeistos 2 moterys

2026 m. gegužės 4 d. 09:59
Girti vairuotojai sėjo nelaimes – sekmadienį skaudūs eismo įvykiai užfiksuoti Šiauliuose ir Vilniaus rajone.
Šiauliuose avarija įvyko apie 17 val. 15 min. – Architektų gatvėje į sustojusį visureigį „Nissan Qashqai“, vairuojamą blaivaus 81 metų vyro, rėžėsi dideliu greičiu lėkęs vienatūris „Seat Altea“.
Per avariją buvo sužeistos „Nissan“ 78 metų ir 49 metų keleivės, kurios dėl patirtų traumų pristatytos į ligoninę.
Paaiškėjo, kad „Seat“ važiavo trys girti avarijos dalyviai – 52 metų keleivė (1,93 prom.), 44 metų vyras (2,71 prom.) ir 35 metų vyras (3,32 prom.).
Kuris iš sunkiai apgiortusių vyriškių vairavo transporto priemonę, nustatinėjama. Jie abu uždaryti į areštinę.
Dar viena avarija įvyko Vilniaus rajone – sekmadienį paryčiais, apie 5 val. 15 min. automobilį BMW vairavęs 20-metis nulėkė nuo kelio ir apsivertė.
Jaunam kelių ereliui nustatytas vidutinis girtumo laipsnis (1,70 prom.).
Po abiejų avarijų iškeltos baudžiamosios bylos.
