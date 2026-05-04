Oficialu: dviejų merginų nužudymu įtariamas B. Mikutavičius – pakaltinamas, jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos

Informuojame, kad 2026 m. balandžio 30 d. Kauno apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo gautas teismo psichiatrijos ekspertizės aktas. Ekspertai konstatavo, jog įtariamasis nusikaltimo padarymo metu galėjo suvokti savo veiksmų esmę ir juos valdyti, jis gali dalyvauti procese ir atlikti bausmę.
Prokuroras, susipažinęs su ekspertizės išvadomis, nusprendė, kad nėra pagrindo pradėti procesą dėl priverčiamojo pobūdžio medicininių priemonių taikymo. Toliau baudžiamasis procesas vyks įprasta tvarka“, – teigiama atsiųstame pranešime.
B. Mikutavičius šiuo metu yra suimtas. Suėmimas veikiausiai bus taikomas iki pat nuosprendžio paskelbimo, nes būdamas laisvėje, jis gali slapstytis nuo teisingumo. Kada apyliksliai galėtų pasibaigti ikiteisminis tyrimas, dar neaišku.
Vaizdai iš teismo salės: B. Mikutavičius veido neslėpė, tačiau į klausimus neatsakė
Visuomenę pašiurpinusiam kauniečiui gresia kalėjimas iki gyvos galvos.
Pareigūnų duomenimis, B. Mikutavičius abi savo aukas subadė peiliu, smogęs joms daugybę kartų į kaklus ir kitas kūno vietas.
Tyrimas – ilgesnis nei įprastai
B. Mikutavičiaus psichikos būklės tyrimas užtruko ilgiau nei įprastai per psichiatrines ekspertizes inkriminuojamų nusikaltimų bylose.
Ekspertizės išvadose buvo atsakyta į esminį klausimą, ar žvėriškų išpuolių metu jis suvokė savo veiksmus. Remdamasis šiomis išvadomis, įtariamasis žudikas yra pakaltinamas.
Kaunietis į psichiatrijos įstaigą Utenoje buvo išvežtas 2026 metų sausio 27 dieną.
Psichiatrinėse įstaigose per ekspertizes įtariamieji arba kaltinamieji paprastai išbūna apie mėnesį, tačiau B. Mikutavičiaus laikymas Valstybinės teismo medicinos tarnybos Utenos ekspertiniame skyriuje kovo pradžioje buvo pratęstas dar maždaug 30 dienų, medikams apie tai informavus bylą tiriančius pareigūnus.
Bauginimus pusseserė nufilmavo
B. Mikutavičius įtariamas 2025 metų gruodžio 4 dieną Kaune, apie 13 valandą V. Krėvės prospekto daugiabutyje nužudęs savo 22 metų pusseserę Simoną S., o maždaug po pusvalandžio Pramonės prospekte esančiame bute atėmęs gyvybę ir 24 metų nekilnojamojo turto brokerei Gabrielei O. – po dūrių peiliu į kaklą ir kitas kūno vietas abi aukos mirtinai nukraujavo.
Nusikaltimo vietas skiria nepilnas kilometras.
Iš Tauragės rajono kilę B. Mikutavičius ir Simona apsigyveno minėtame būste Kaune, V. Krėvės prospekte, bet vėliau pusbrolis sužinojo, kad jam teks iš ten išsikraustyti. Lrytas žiniomis, abu giminaičiai nuomojosi šį butą, tačiau dėl B. Mikutavičiaus elgesio nuspręsta jį išprašyti.
Išgirdęs, kad teks išsikraustyti, Simonos pusbrolis įsiuto, apkaltino dėl to pusseserę, ėmė laidyti grasinančias tiradas jos ir jos šeimos narių adresu.
Šie bauginimai buvo pažerti ne žmogžudystės dieną, o gerokai anksčiau. Jie buvo nufilmuoti.
Tyrimą dar gaubia kraupios mįslės
Simona S. veikiausiai buvo nužudyta, įtariamajam degant kerštu, tuo tarpu kas lėmė mirtiną išpuolį prieš nekilnojamojo turto brokerę, atsakyti bus gerokai sudėtingiau.
Pastarajai B. Mikutavičius gruodžio 4-ąją pareiškė, jog ieško buto nuomai ir atvyko susitikti į vieną nuomojamų būstų Pramonės prospekte.
Gali būti, jog kaunietis iš tikrųjų dar iki pirmojo nusikaltimo ieškojo naujos vietos, kur galėtų apsigyventi, ir susitikimo metu nesuvaldė dėl kažko pakilusios naujos įtūžio bangos. Tačiau neatmetama ir tai, jog po pralieto pirmos aukos kraujo jis, apimtas agresijos, tiktai apsimetė nuomininku, iš anksto suplanavęs niekuo dėtos, šįsyk jau atsitiktinės aukų nužudymą.
B. Mikutavičius veikiausiai Gabrielės O. nepažinojo, su ja lemtingąją dieną matėsi pirmą kartą.
Nustatyta, kad prieš nekilnojamojo turto brokerės Gabrielės O. nužudymą B. Mikutavičius internete susirašinėjo dar su dviem merginomis, kurios nuomojo butus, įkeldamos atitinkamus skelbimus.
Jos taip pat galėjo tapti aukomis. Kaunietis su nuomotojomis tarėsi susitikti jų siūlytuose butuose, tačiau susitikimas įvyko tiktai su Gabriele O., jai nuvykus parodyti Pramonės prospekte esančio būsto. Ir šis susitikimas baigėsi tragiškai.
Sučiupo pilietiški žmonės
B. Mikutavičius slapstėsi nuo teisėsaugos maždaug 34 valandas – gruodžio 5-ąją, prieš pat vidurnaktį netoli Kalniečių parko bėglį sulaikę pilietiški žmonės jį perdavė netrukus atvykusiems policijos pareigūnams. Per pirminę apklausą jis papasakojo pareigūnams, ką veikė paieškos laikotarpiu, atskleidė, jog planavo slapstytis Kauno pakraštyje esančiame Kleboniškio miške.
2025 metų gruodžio 7 dieną įtariamasis buvo suimtas 3 mėnesiams – svarstant suėmimo klausimą per posėdį Kauno apylinkės teisme, B. Mikutavičius savo kaltę pripažino iš dalies. Posėdžio metu jis pratarė vienintelį žodį – teisėjos paklaustas, ar dalinai pripažįsta kaltę, atsakė: „Taip“.
