Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje prie Seimo užpulta moteris, sulėkė pagalbos tarnybos: nusikaltėlis spruko link Lukiškių aikštės

2026 m. gegužės 4 d. 14:32
Pirmadienį po vidurdienio netoli Seimo atvyko policija ir medikai – netrukus paaiškėjo, dėl kokios priežasties buvo iškviestos skubios pagalbos tarnybos.
Daugiau nuotraukų (1)
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja naujienų portalą Lrytas informavo, jog gautas pranešimas, kad vyriškis Gedimino prospekte užpuolė moterį.
Apie užpuolimą pranešė pagalbos numerį surinkęs praeivis.
Chuliganas bandė trenkti moteriai, tačiau, laimei, sužalojimų pavyko išvengti.
Susiję straipsniai
Kauno gaujų karo atomazga: Laisvės alėjos kavinėje siautėję kaukėti smogikai išgirdo nuosprendį

Kauno gaujų karo atomazga: Laisvės alėjos kavinėje siautėję kaukėti smogikai išgirdo nuosprendį

Nepilnamečius chuliganus Panevėžyje bandžiusiam sulaikyti vyrui – dūris peiliu: aukos būklė sunki

Nepilnamečius chuliganus Panevėžyje bandžiusiam sulaikyti vyrui – dūris peiliu: aukos būklė sunki

Telšiuose – vyro išpuolis: metė šaligatvio plytelę į moters automobilį

Telšiuose – vyro išpuolis: metė šaligatvio plytelę į moters automobilį

Pamatę šoko ištiktą moterį, policijos pareigūnai iškvietė greitąją pagalbą.
Medikų brigada į užpuolimo vietą atvyko apie 13 val. 45 min. – nors fiziškai vilnietė nenukentėjo, jai galėjo prireikti pagalbos dėl patirto streso.
Išvydęs policiją, agresyviai nusiteikęs vyras bandė šalintis, sprukdamas link Lukiškių aikštės.
Po 14 valandos dar nebuvo aišku, ar pareigūnams pavyko sulaikyti smurtautoją, tačiau tai veikiausiai – tik laiko klausimas.
Moteris, kurią einančią prospektu užpuolė įniršęs vyriškis, bandęs jai smogti, patyrė didžiulį išgąstį.
Užpuolikas ir auka tikriausiai nėra pažįstami.
Kuo užsiima nukentėjusioji, ar jos veikla gali būti susijusi su Seimu, politika – kol kas taip neaišku.
VilniusSeimasužpuolimas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.