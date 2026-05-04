Vilniuje prie Seimo užpulta moteris, sulėkė pagalbos tarnybos: nusikaltėlis spruko link Lukiškių aikštės

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Komunikacijos poskyrio vedėja Julija Samorokovskaja naujienų portalą Lrytas informavo, jog gautas pranešimas, kad vyriškis Gedimino prospekte užpuolė moterį.
Apie užpuolimą pranešė pagalbos numerį surinkęs praeivis.
Chuliganas bandė trenkti moteriai, tačiau, laimei, sužalojimų pavyko išvengti.
Pamatę šoko ištiktą moterį, policijos pareigūnai iškvietė greitąją pagalbą.
Medikų brigada į užpuolimo vietą atvyko apie 13 val. 45 min. – nors fiziškai vilnietė nenukentėjo, jai galėjo prireikti pagalbos dėl patirto streso.
Išvydęs policiją, agresyviai nusiteikęs vyras bandė šalintis, sprukdamas link Lukiškių aikštės.
Po 14 valandos dar nebuvo aišku, ar pareigūnams pavyko sulaikyti smurtautoją, tačiau tai veikiausiai – tik laiko klausimas.
Moteris, kurią einančią prospektu užpuolė įniršęs vyriškis, bandęs jai smogti, patyrė didžiulį išgąstį.
Užpuolikas ir auka tikriausiai nėra pažįstami.
Kuo užsiima nukentėjusioji, ar jos veikla gali būti susijusi su Seimu, politika – kol kas taip neaišku.
VilniusSeimasužpuolimas
