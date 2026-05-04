Lietuvos dienaKriminalai

Vilniuje siautėjo narkomanas: šokinėjo ant automobilio stogo, spardė policijos įrangą

2026 m. gegužės 4 d. 08:52
Lrytas.lt
Sekmadienį paryčiais sostinėje siautėjo nuo narkotinių medžiagų apsvaigęs 33 metų vyras.
Daugiau nuotraukų (1)
Policija pranešė, jog apie 4 val. Žolyno g., viešoje vietoje, vyras (gim. 1992 m.), galimai apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų, užlipęs ant automobilio „Volvo“ stogo ir šokinėdamas jį įlenkė, taip pat apgadino variklio dangtį. Nuostolis – 4 000 eurų.
Policijos pareigūnai sulaikė agresyviai besielgiantį vyriškį, kuris, būdamas tarnybinio automobilio „VW Transporter“ laikino sulaikymo patalpoje, išspyrė patalpos grotas ir nulaužė jas laikiusį metalinį laikiklį.
Padarytas nuostolis tikslinamas. Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl viešosios tvarkos pažeidimo.
VilniusPolicijanarkomanas
