Girtas vairuotojas greta Vilniaus taranavo sunkvežimį ir nuskriejo į griovį

Pranešimas apie avariją kelyje Vilnius – Sudervė ties Čekoniškių kaimu gagužės 5 d. gautas apie 6 val. 34 min. Policijai buvo pranešta, kad lengvasis automobilis „Volkswagen“ kliudė kitą transporto priemonę, bandė sprukti iš įvykio vietos, tačiau nuskriejo į griovį. Pasak pranešimo, avarijos kaltininkas yra girtas.
Atvykę pareigūnai griovyje iš tiesų rado automobilį „Volkswagen Passat“. Vairuotojo vietoje sėdėjo akivaizdžiai girtas vyras (gim. 1987 m.), kuris net nebandė neigti vartojęs alkoholį.
Pirmu pūtimu į alkotesterį vyras pripūtė 1,24 prom., antru – 1,14 prom.
Kol pareigūnai aiškinosi su girtu vairuotojų,prie jų priėjo vyras (gim. 1983 m.), kuris pasakojo vairavęs sunkvežimį. Pasak vyriškio sankryžoje jis stabtelėjo, tuo metu iš šalutinio kelio į kairę išsuko „Volkswagen Passat“, kuris trenkėsi į sunkvežimį ir nuskriejo nuo kelio.
Avariją sukėlusiam vairuotojui dabar gresia salodi baudą, jam kurį laiką gali tekti atsisveikti su vairuotojo pažymėjimu.
Įvykis tiriamas.
girtas vairuotojasavarijaVilniaus rajonas
