Lietuvos dienaKriminalai

Girtas vairuotojas greta Vilniaus taranavo sunkvežimį ir nuskriejo į griovį

2026 m. gegužės 5 d. 09:20
Lrytas.lt
Greta Vilniaus ankstų antradienio rytą girtas vairuotojas lengvuoju automobiliu trenkėsi į sunkvežimį ir nuskriejo įgriovį. Per incidentą niekas nenukentėjo.
Daugiau nuotraukų (1)
Pranešimas apie avariją kelyje Vilnius – Sudervė ties Čekoniškių kaimu gagužės 5 d. gautas apie 6 val. 34 min. Policijai buvo pranešta, kad lengvasis automobilis „Volkswagen“ kliudė kitą transporto priemonę, bandė sprukti iš įvykio vietos, tačiau nuskriejo į griovį. Pasak pranešimo, avarijos kaltininkas yra girtas.
Atvykę pareigūnai griovyje iš tiesų rado automobilį „Volkswagen Passat“. Vairuotojo vietoje sėdėjo akivaizdžiai girtas vyras (gim. 1987 m.), kuris net nebandė neigti vartojęs alkoholį.
Pirmu pūtimu į alkotesterį vyras pripūtė 1,24 prom., antru – 1,14 prom.
Susiję straipsniai
Kupiškio r. girtas vairuotojas į alkotesterį pripūtė itin retai matomus skaičius

Kupiškio r. girtas vairuotojas į alkotesterį pripūtė itin retai matomus skaičius

Girtas vairuotojas ankstų sekmadienio rytą Vilniaus centre į stulpą sudaužė „Spark“ elektromobilį

Girtas vairuotojas ankstų sekmadienio rytą Vilniaus centre į stulpą sudaužė „Spark“ elektromobilį

Girti vairuotojai verčia griebtis už galvos: daužė mašinas, slėpėsi prisidirbę – pradėta 16 naujų tyrimų

Girti vairuotojai verčia griebtis už galvos: daužė mašinas, slėpėsi prisidirbę – pradėta 16 naujų tyrimų

Kol pareigūnai aiškinosi su girtu vairuotojų,prie jų priėjo vyras (gim. 1983 m.), kuris pasakojo vairavęs sunkvežimį. Pasak vyriškio sankryžoje jis stabtelėjo, tuo metu iš šalutinio kelio į kairę išsuko „Volkswagen Passat“, kuris trenkėsi į sunkvežimį ir nuskriejo nuo kelio. 
Avariją sukėlusiam vairuotojui dabar gresia salodi baudą, jam kurį laiką gali tekti atsisveikti su vairuotojo pažymėjimu.
Įvykis tiriamas.
girtas vairuotojasavarijaVilniaus rajonas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.