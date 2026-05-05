Jis įtariamas plėšimu: gal pažįstate šį vyrą?

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto trečiajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl plėšimo.
Balandžio 25 d. apie 2 val. 25 min. Vilniuje, Vilniaus g., prie nukentėjusiojo priėjo nepažįstamas vyras, kuris, pasiteiravęs, ar nereikia pagalbos, papurškė ašarinių dujų ir, pagrobęs mobiliojo ryšio telefoną „įPhone 17“, pasišalino.
Policija prašo pagalbos – gyventojus, atpažinusius nuotraukoje užfiksuotą vyrą, prašytume susisiekti su komisariato tyrėja Daiva Žilinskytė, Tel. Nr. +370 646 32 147, el. p. daiva.zilinskyte@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.