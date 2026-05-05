Per pirmas 5 mėnesio dienas girti įkliuvo net 7 Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojai

Kaip jau skelbė Lrytas, Per ilgąjį savaitgalį dvi tarnybos pareigūnės vairavo girtos.
Balandžio 30 d. apie 21 val. 44 min. Kaune, Nuokalnės g., sustabdytas automobilis BMW 3, kurį vairavo ne tarnybos metu, neuniformuota, girta Lietuvos kalėjimo tarnybos jaunesnioji specialistė (gim. 1991 m.). Policija pranešė, kad kalėjimų pareigūnei nustatytas 1,43 prom. girtumas.
Gegužės 1 d. apie 20 val. 40 min. Panevėžyje, Nemuno g., sustabdytas automobilis „VW Tiguan“, kurį vairavo kita ne tarnybos metu, neuniformuota, Lietuvos kalėjimo tarnybos jaunesnioji specialistė (gim. 1991 m.). Pareigūnei nustatytas 1,44 prom. girtumas.
Dėl šių įvykių pradėti tarnybiniai patikrinimai dėl galimo pareigūno vardo pažeminimo.
Gegužės 4 d. užfiksuoti trys atvejai, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojai (du pareigūnai ir informacinių technologijų darbuotojas, ne pareigūnas) į darbą atvyko girti. Dėl visų atvejų inicijuoti ir šiuo metu atliekami tarnybiniai patikrinimai.
Gegužės 5 d. nustatyti dar du atvejai – į darbą atvyko girti darbuotojai, ne pareigūnai, jų atžvilgiu taip pat pradėti patikrinimai.
„Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad institucijoje galioja nulinės tolerancijos politika alkoholio vartojimo pažeidimams. Tokie pažeidimai vertinami itin griežtai, kadangi jie kelia grėsmę tiek pačių darbuotojų, tiek visuomenės saugumui, taip pat daro žalą institucijos reputacijai“, - rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime.