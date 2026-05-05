Lietuvos dienaKriminalai

Per pirmas 5 mėnesio dienas girti įkliuvo net 7 Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojai

2026 m. gegužės 5 d. 15:40
Lrytas.lt
Lietuvos kalėjimų tarnyba informuoja apie pastarosiomis dienomis skirtinguose padaliniuose nustatytus tarnybinės drausmės pažeidimus, susijusius su alkoholio vartojimu.
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip jau skelbė Lrytas, Per ilgąjį savaitgalį dvi tarnybos pareigūnės vairavo girtos. 
Balandžio 30 d. apie 21 val. 44 min. Kaune, Nuokalnės g., sustabdytas automobilis BMW 3, kurį vairavo ne tarnybos metu, neuniformuota, girta Lietuvos kalėjimo tarnybos jaunesnioji specialistė (gim. 1991 m.). Policija pranešė, kad kalėjimų pareigūnei nustatytas 1,43 prom. girtumas.
Gegužės 1 d. apie 20 val. 40 min. Panevėžyje, Nemuno g., sustabdytas automobilis „VW Tiguan“, kurį vairavo kita ne tarnybos metu, neuniformuota, Lietuvos kalėjimo tarnybos jaunesnioji specialistė (gim. 1991 m.). Pareigūnei nustatytas 1,44 prom. girtumas.
Susiję straipsniai
Policija nutylėjo apie įvykį, kalėjimų tarnyba iš pradžių neigė, kad girtas darbuotojas sukėlė avariją ir pabėgo

Policija nutylėjo apie įvykį, kalėjimų tarnyba iš pradžių neigė, kad girtas darbuotojas sukėlė avariją ir pabėgo

Alytaus kalėjime paslaptingai mirus dviem kaliniams – tyla iš Lietuvos kalėjimų tarnybos

Alytaus kalėjime paslaptingai mirus dviem kaliniams – tyla iš Lietuvos kalėjimų tarnybos

Girta prie BMW vairo Kaune įkliuvo Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnė

Girta prie BMW vairo Kaune įkliuvo Lietuvos kalėjimų tarnybos pareigūnė

Dėl šių įvykių pradėti tarnybiniai patikrinimai dėl galimo pareigūno vardo pažeminimo.
Gegužės 4 d. užfiksuoti trys atvejai, kai Lietuvos kalėjimų tarnybos darbuotojai (du pareigūnai ir informacinių technologijų darbuotojas, ne pareigūnas) į darbą atvyko girti. Dėl visų atvejų inicijuoti ir šiuo metu atliekami tarnybiniai patikrinimai.
Gegužės 5 d. nustatyti dar du atvejai – į darbą atvyko girti darbuotojai, ne pareigūnai, jų atžvilgiu taip pat pradėti patikrinimai.
„Lietuvos kalėjimų tarnyba pabrėžia, kad institucijoje galioja nulinės tolerancijos politika alkoholio vartojimo pažeidimams. Tokie pažeidimai vertinami itin griežtai, kadangi jie kelia grėsmę tiek pačių darbuotojų, tiek visuomenės saugumui, taip pat daro žalą institucijos reputacijai“, - rašoma Lietuvos kalėjimų tarnybos pranešime.
girta pareigūnėgirtas pareigūnasLietuvos kalėjimų tarnyba

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.