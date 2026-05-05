Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“ kilusio gaisro

„Šiandien pradėtas (...) ikiteisminis tyrimas dėl gaisro Kaune, tai yra pradėtas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius, tai yra dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingai būdu ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimų, sukėlusių pavojų aplinkai“, – Seime antradienį žurnalistams sakė N. Grunskienė.
Kaune esančioje atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai buvo užgesintas pirmadienio vakarą, apie 20 val. 23 min.
Anot ugniagesių, 200 kvadratinių metrų plotyje degė įvairios šiukšlės, gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms.
Apie nukentėjusiuosius duomenų nebuvo gauta.
Vietos gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti pranešimai, įspėjantys apie galimą oro taršą.