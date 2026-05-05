Lietuvos dienaKriminalai

Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“ kilusio gaisro

2026 m. gegužės 5 d. 10:59
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl pirmadienį Kaune, atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“, kilusio gaisro, patvirtino generalinė prokurorė Nida Grunskienė.
Daugiau nuotraukų (1)
„Šiandien pradėtas (...) ikiteisminis tyrimas dėl gaisro Kaune, tai yra pradėtas pagal du Baudžiamojo kodekso straipsnius, tai yra dėl svetimo turto sunaikinimo visuotinai pavojingai būdu ir aplinkos apsaugos taisyklių pažeidimų, sukėlusių pavojų aplinkai“, – Seime antradienį žurnalistams sakė N. Grunskienė.
Kaune esančioje atliekų tvarkymo įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai buvo užgesintas pirmadienio vakarą, apie 20 val. 23 min.
Anot ugniagesių, 200 kvadratinių metrų plotyje degė įvairios šiukšlės, gaisras kilo užsidegus įmonės teritorijoje lauke laikomoms atliekoms.
Susiję straipsniai
Kaune į dangų kilo juodų dūmų kamuoliai: vėl liepsnojo atliekų tvarkymo įmonė, gyventojai sulaukė įspėjimų

Kaune į dangų kilo juodų dūmų kamuoliai: vėl liepsnojo atliekų tvarkymo įmonė, gyventojai sulaukė įspėjimų

Ugniagesiai: įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai užgesintas

Ugniagesiai: įmonėje „Žalvaris“ kilęs gaisras pilnai užgesintas

Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne, Kupiškio rajone

Ugniagesiai visą naktį gesino gaisrą Šepetos durpyne, Kupiškio rajone

Apie nukentėjusiuosius duomenų nebuvo gauta.
Vietos gyventojams į mobiliuosius telefonus buvo išsiųsti pranešimai, įspėjantys apie galimą oro taršą.
GaisrasŽalvarisKaunas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.