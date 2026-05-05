Šalčininkų r. pasieniečiai nutupdė dar dvi skraidykles su kontrabandiniais kroviniais iš Baltarusijos

Penktadienio vakarą VSAT Varėnos pasienio rinktinės Purvėnų užkardos pareigūnai, žvalgę pasienio ruožą ties Versekėlės kaimu (Šalčininkų r.), išgirdo bepiločiam orlaiviui būdingą garsą. Netrukus droną, tolstantį nuo valstybės sienos į Lietuvos gilumą, pastebėjo per žiūronus.
Pasieniečiai tuojau pat blokavo pažeidimo rajoną, panaudojo tarnybinę antidroninę įrangą. Garso pokyčiai patvirtino, kad įrangos „šūvis“ buvo taiklus: skraidyklė nukrito.
VSAT pareigūnai ją aptiko Ūtos kaimo (Šalčininkų r.) apylinkėse, už kelių šimtų metrų nuo valstybės sienos. Prie drono buvo pritvirtintas ryšulis, kuriame rasta 200 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Antrąją skraidyklę Purvėnų pasieniečiai per vaizdo stebėjimo sistemą užfiksavo po mažiau kaip trijų valandų. Skrendantis objektas buvo pastebėtas ties Prūdelio kaimu (Šalčininkų r.).
VSAT pareigūnai nedelsdami panaudojo antidroną, ir jo paveiktas bepilotis orlaivis ėmė kristi. Apžiūrėdami Aklės kaimo (Šalčininkų r.) apylinkes, pasieniečiai jį rado javų lauke. Šalia skraidyklės gulinčiame ryšulyje, dviejose gamyklinėse dėžėse, apvyniotose polietileno plėvele, buvo 1 000 pakelių cigarečių „NZ Gold“ su baltarusiškomis banderolėmis.
Iš Baltarusijos dviem kontrabandininkų dronais skraidintų 1 200 pakelių cigarečių bendra vertė, įskaičiuojant visus Lietuvoje privalomus sumokėti mokesčius, – 6 612 eurų.
Dėl akcizais apmokestinamų prekių įsigijimo ir gabenimo pažeidžiant nustatytą tvarką Purvėnų pasienio užkardoje pradėtos dvi administracinės teisenos. Ten pat, kaip bešeimininkis turtas, laikinai saugomos kontrabandininkų skraidyklės ir nelegalios cigaretės.
Šiemet per daugiau kaip keturis mėnesius pasieniečiai nutupdė 15 kontrabandininkų dronų, kuriais buvo mėginama oru iš Baltarusijos pristatyti nelegalių cigarečių.
Pernai per visus metus VSAT pareigūnai perėmė 59 tokius iš Baltarusijos įskridusius dronus. 2024 m. buvo perimtos 54 skraidyklės su baltarusiškomis cigaretėmis.
