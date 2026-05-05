Trakų r. gyvenančios sesutės buvo tampomos už plaukų ir statomos į kampą – įtariamas patėvis

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 4 d. policijoje gautas pranešimas, kad Trakų r., namuose, vyras (gim. 1979 m.) smurtauja prieš dvi nepilnametes (gimusios 2011 m. ir 2013 m.), tuo sukeldamas joms fizinį skausmą.
Apie smurtą prieš dvi sesutes policiją apie 14 val. 51 min. informavo vaiko teisių specialistė. Ji pareigūnams sakė išsiaiškinusi, kad namuose galėjo būti smurtaujama prieš dvi sesutes.
Pasak pranešimo, mergaitės buvo tampomos už plaukų, statomos į kampą. Mergaitės pačios tai ir pasipasakojo.
Tuo tarpu sesučių motina ir smurtu įtariamas patėvis viską neigė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš vaikus.
Jei teisme būtų įrodyta smurtautojo kaltė, jam grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
