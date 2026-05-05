Lietuvos dienaKriminalai

Trakų r. gyvenančios sesutės buvo tampomos už plaukų ir statomos į kampą – įtariamas patėvis

2026 m. gegužės 5 d. 09:05
Lrytas.lt
Trakų rajono policijos pareigūnai pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš vaikus ir aiškinasi aplinkybes, kuriomis prieš dvi nepilnametes galėjo smurtauti jų patėvis. 
Daugiau nuotraukų (1)
Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 4 d. policijoje gautas pranešimas, kad Trakų r., namuose, vyras (gim. 1979 m.) smurtauja prieš dvi nepilnametes (gimusios 2011 m. ir 2013 m.), tuo sukeldamas joms fizinį skausmą.
Apie smurtą prieš dvi sesutes policiją apie 14 val. 51 min. informavo vaiko teisių specialistė. Ji pareigūnams sakė išsiaiškinusi, kad namuose galėjo būti smurtaujama prieš dvi sesutes.
Pasak pranešimo, mergaitės buvo tampomos už plaukų, statomos į kampą. Mergaitės pačios tai ir pasipasakojo.
Susiję straipsniai
Jaunas ir girtas Lietuvos karys įtariamas smurtu artimoje aplinkoje – trenkė moteriai į veidą

Jaunas ir girtas Lietuvos karys įtariamas smurtu artimoje aplinkoje – trenkė moteriai į veidą

Nepilnametis vilnietis smurtą patyrė namuose

Nepilnametis vilnietis smurtą patyrė namuose

Girta Telšių r. gyventoja namuose peiliu sužalojo vyrą

Girta Telšių r. gyventoja namuose peiliu sužalojo vyrą

Tuo tarpu sesučių motina ir smurtu įtariamas patėvis viską neigė.
Policija pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl smurto prieš vaikus.
Jei teisme būtų įrodyta smurtautojo kaltė, jam grėstų viešieji darbai arba laisvės apribojimas, arba areštas, arba laisvės atėmimas iki trejų metų.
smurtas prieš vaikussmurtas artimoje aplinkojepatėvis
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.