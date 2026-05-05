Vilniaus policija sudarė įtariamojo fotorobotą – prašo visuomenės pagalbos

2026 m. gegužės 5 d. 09:37
Vilniaus policija kreipiasi pagalbos į visuomenę. Gal kas nors atpažinsite fotorobotą žmogaus, įtariamo sukčiavimu.
Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
2025 m. gegužės 19 d. Vilniuje, iš nukentėjusiosios apgaule buvo išvilioti 7 700 eurų ir perduoti nepažįstamam vyrui.
Tyrimo metu sudarytas galimo įtariamojo fotorobotas.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, atpažinusius šį žmogų ar galinčiui suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Kęstutį Kadelską, tel. +370 700 58107, el. p. kestutis.kadelskas@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
