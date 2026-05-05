Vilniaus policija sudarė įtariamojo fotorobotą – prašo visuomenės pagalbos

Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmajame policijos komisariate atliekamas ikiteisminis tyrimas dėl sukčiavimo.
2025 m. gegužės 19 d. Vilniuje, iš nukentėjusiosios apgaule buvo išvilioti 7 700 eurų ir perduoti nepažįstamam vyrui.
Tyrimo metu sudarytas galimo įtariamojo fotorobotas.
Pareigūnai prašo visuomenės pagalbos – gyventojus, atpažinusius šį žmogų ar galinčiui suteikti tyrimui reikšmingos informacijos, informuoti Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus miesto pirmojo policijos komisariato 2-ojo veiklos skyriaus vyriausiąjį tyrėją Kęstutį Kadelską, tel. +370 700 58107, el. p. kestutis.kadelskas@policija.lt arba paskambinti skubios pagalbos tarnybų tel. 112.
