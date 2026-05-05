Vilniuje pagrobtas vyras: po 2 savaičių miške rastas kūnas, policija skelbia apie suimtą įtariamąjį

Kaip rašoma Vilniaus apskrities VPK pranešime, balandžio 20 d. Vilniaus apskrities vyriausiajame policijos komisariate buvo pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl dingusio be žinios vyro (gim. 1983 m.). Į pareigūnus kreipėsi moteris, pranešusi, kad balandžio 14-osios naktį, apie 23 val. 30 min., vyras išėjo iš namų ir nebegrįžo. Paskutinį kartą su juo buvo susisiekusi telefonu balandžio 15 d. – vėliau ryšys nutrūko.
Nedelsiant buvo pradėta intensyvi paieška. Prie jos prisijungė dingusiojo artimieji, Raudonojo Kryžiaus savanoriai.
Tyrimą perėmus Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kriminalinės policijos sunkių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnams, buvo atlikta daug reikšmingų ikiteisminio tyrimo veiksmų.
Surinkti duomenys leido nustatyti ir sulaikyti įtariamąjį (gim. 1989 m.). Jam pareikšti įtarimai dėl neteisėto laisvės atėmimo, panaudojant smurtą.
Balandžio 30 d. teismas įtariamajam skyrė griežčiausią kardomąją priemonę – suėmimą. Tą pačią dieną Vilniaus rajone, miško masyve, buvo rastas ir dingusio vyro kūnas su smurto žymėmis.
Ikiteisminis tyrimas tęsiamas.
Pagrobimasmirė vyrassuėmimas
