Po M. Sadausko nužudymo – teismo sprendimas dėl skyrybų ir turto

Nors pora kartu negyveno nuo 2023 metų, skyrybų procesas tęsėsi iki šiol. Prieš metus Panevėžio apylinkės teismas nusprendė, kad vaikai turi gyventi su tėvu, o J. Gaigalaitei buvo priteista kas mėnesį mokėti po 500 eurų vaikų išlaikymui bei buvusiam sutuoktiniui sumokėti daugiau nei 60 tūkst. eurų. Moteris šį sprendimą apskundė ir paprašė eksperto išvadų dėl galimo vyro poveikio vaikams.
Kaip skelbia Delfi, gavęs ekspertizės išvadas Kauno apygardos teismas bylą buvo atnaujinęs, tačiau netrukus ją nutraukė. M. Sadausko advokatas prašė procesą stabdyti, kol paaiškės mirusiojo teisių perėmėjai, galintys pretenduoti į jam priteistą turtą.
Vis dėlto teismas šį prašymą atmetė. Anot Delfi, teisėjų kolegija konstatavo, kad vienam iš sutuoktinių mirus santuoka laikoma pasibaigusia nuo mirties momento, o kartu nutrūksta ir visi tarpusavio turtiniai bei neturtiniai santykiai.
Prakalbo J. Gaigalaitės advokatas: savo kaltės nepripažįsta
Teismas taip pat pažymėjo, kad tokio pobūdžio bylose mirusio sutuoktinio teisių perėmimas nėra galimas, todėl nėra teisinio pagrindo stabdyti bylos nagrinėjimą.
Kartu pabrėžiama, kad šis sprendimas nereiškia, jog M. Sadausko artimieji neteks teisės į jo turtą – jie gali savo teises ginti atskirais civiliniais ieškiniais.
Sadauskų skyrybų bylą nagrinėjusį teismą 2026 metų balandžio viduryje pasiekė ekspertizės dėl galimo vaikų įtakojimo išvados. Būtent jos, neatmetama, galėjo tapti tragiškų įvykių grandinės dalimi – 31 metų Panevėžio greitosios pagalbos paramedikas M. Sadauskas netrukus buvo įviliotas į spąstus, pagrobtas ir brutaliai nužudytas.
Priminsime, kad pernai gegužę Panevėžio apylinkės teisme ginčą dėl vaikų ir turto pralaimėjusi Europos kultūrizmo ir fitneso čempionė J. Gaigalaitė sprendimą apskundė. Kauno apygardos teismas jos prašymu 2025 metų rugsėjį paskyrė ekspertizę, siekiant nustatyti, ar skyrybų procese vaikams nebuvo daroma įtaka.
Lrytas šaltinių teigimu, ekspertai nenustatė, kad M. Sadauskas būtų daręs neigiamą poveikį vaikams. Tokios išvados galėjo sukelti sportininkės nusivylimą ir pyktį, kuris galėjo tapti Lietuvą sukrėtusio nusikaltimo priežastimi.
Paramediko M. Sadausko kūnas buvo rastas balandžio 21d. Panevėžio rajone esančios sodybos teritorijoje. Kaip įtariama, nužudyto asmens kūnas buvo susuktas į batutą ir užkastas sodybos teritorijoje. Įvykio vietos apžiūros metu rastas ginklas.
Batutų nuoma ir pristatymu į užsakovų namus užsiėmusio M. Sadausko tėvas žurnalistams pasakojo, kad sūnus praėjusio pirmadienio rytą pranešė, jog gavo užsakymą – pristatyti batutą vaikų šventei darželyje. Dingus M. Sadauskui pastebėta, kad batutą užsakiusio asmens anketa ištrinta, o vietovės, kurioje esą užsakytas batutas, seniūnas žurnalistams pasakojo, kad nurodyto darželio nėra.
Anot pareigūnų, M. Sadausko nužudymo motyvas gali būti susijęs su asmeninio pobūdžio nesutarimais.
Paramediko nužudymu įtariami trys asmenys. Panevėžio apylinkės teismas paramediko M. Sadausko nužudymo byloje įtariamą buvusią jo sutuoktinę J. Gaigalaitę leido suimti dviem mėnesiams – jai pareikšti įtarimai dėl tyčinio nužudymo ir neteisėto laisvės atėmimo.
Įtariamąjį Ilją Solkan byloje teismas nutarė paleisti į laisvę ir pritaikė jam 5 tūkst. eurų užstatą. Pastarasis, kaip skelbė žiniasklaida, yra kito įtariamojo byloje Viliaus Solkan tėvas.
V. Solkan teismas leido suimti dviejų mėnesių laikotarpiui.
