Audringas sugyventinių vakarėlis Elektrėnuose: medikai į pagalbą kvietėsi policiją, moteris girtumo išsitirti nebesugebėjo

Kaip pranešė Vilniaus apskrities VPK, gegužės 5 d. apie 19 val. Elektrėnuose, Elektrinės g., namuose, konflikto metu, girtas (3,11 prom.) vyras (gim. 1980 m.) sužalojo taip pat girtą moterį (gimusi 1986 m.). Pasak policijos, moteris buvo tokia girta, kad jau net nebesugebėjo to girtumo pasitikrinti.
Suteikus medicinos pagalbą, moteris gydoma ambulatoriškai. O jos sužalojimu įtariamas sugyventinis sulaikytas ir uždarytas į areštinę.
Apie incidentą policijos pareigūnus informavo greitosios pagalbos medikai. Jie pranešė, kad moteris patyrė galvos traumą, smarkiai kraujuoja, bet nesileidžia apžiūrima.
Atvykus pareigūnams juos pasitikę medikai sakė, kad nori, jog policija juos palydėtų iki ligoninės. Moteriai buvo diagnozuota didelė žaizda kairiame žande, ji stipriai kraujuoja, reikia siūti.
Nukentėjusią šiaip ne taip su policijos pagalba nuvežus į ligoninę Vilniuje, čia ji pradėjo pasakoti, kad ją sužalojo sugyventinis per išgertuves.
Policijai grįžus į butą Elektrėnuose, juos pasitikęs moters sugyventinis buvo smarkiai apgirtęs. Jis apie incidentą negalėjo nieko aiškaus pasakyti, tik tvirtino, kad moteris pati krito ir susižalojo.
Blaivytis vyras išvežtas į areštinę.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl fizinio skausmo sukėlimo ar nežymaus sveikatos sutrikdymo.
Baudžiamasis kodeksas nurodo, kad tas, kas mušdamas ar kitaip smurtaudamas sukėlė savo artimajam giminaičiui ar šeimos nariui fizinį skausmą arba nežymiai jį sužalojo ar trumpam susargdino, baudžiamas viešaisiais darbais arba laisvės apribojimu, arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
smurtas artimoje aplinkojeElektrėnaisugyventiniai
