Jaunas vilnietis pabandė užsiimti telefoniniu terorizmu – policija jį greitai rado

2026 m. gegužės 6 d. 07:59
Vilniaus policija ruošiasi finansiškai auklėti jauną sostinės gyventoją, melagingai pranešusį apie mokykloje padėtą bombą. Vaikinui gresia bauda iki dviejų tūkstančių eurų.
Kaip pranešė Policijos departamentas, gegužės 5 d. apie 10 val. 58 min. į Bendrąjį pagalbos centrą paskambino neprisistatęs jaunas vyras, kuris pasakė, kad Vilniuje užminuota mokykla.
Netrukus Vilniuje, Laisvės pr., sulaikytas jaunuolis (gim. 2008 m.), kuris, pasak policijos, melagingai pranešė apie užminuotą mokyklą.
Vaikinui surašytas protokolas pagal Administracinių nusižengimo kodekso straipsnį, numatantį atsakomybę už specialiųjų tarnybų iškvietimą žinant, kad pagalba nereikalinga.
Šis kodekso straispsnis skelbia, kad priešgaisrinės apsaugos, policijos, greitosios medicinos pagalbos ir kitų specialiųjų tarnybų iškvietimas žinant, kad pagalba nereikalinga, užtraukia baudą nuo dviejų šimtų iki dviejų tūkstančių eurų.
