Pedofilas K. Bartoševičius įkalintas ramiame „Pareigūnų korpuse“, kuriame „sėdi“ E. Masiulis ir V. Gapšys

Už seksualinius nusikaltimus prieš 4 nepilnamečius nuteistas 38 metų eksparlamentaras K. Bartoševičius antradienį buvo pristatytas į Kauno kalėjimą Technikos gatvėje.
Kalėjimų tarnybos direktorius Mindaugas Kairys patvirtino naujienų portalui Lrytas, jog K. Bartoševičius įkurdintas vadinamajame buvusių politikų ir valstybės pareigūnų korpuse, kuris sudaro dalį vieno aukšto.
Ten bausmes atlieka įvairiais nusikaltimais susitepę veikėjai, anksčiau dirbę valstybinėse institucijose, tarp jų – už korupciją teisti buvę Seimo nariai Eligijus Masiulis ir Vytautas Gapšys.
Pamatykite K. Bartoševičiaus teismo akimirkas: nustatė, kad kaltinamasis vaikus tvirkino būdamas Seimo nariu
Buvusių valstybės institucijų atstovų keliai beveik nesusikerta su kitais kaliniais, gyvenančiais tame pačiame pastate: nuteistieji iš vadinamojo „Pareigūnų korpuso“ turi galimybę atskirai maitintis, pasivaikščioti, užsiimti įvairia veikla.
Pasitaiko, kuomet visgi susiduriama ir su kaliniais iš kitų korpusų – pavyzdžiui, per sporto užsiėmimus, tačiau tokie atvejai nėra dažni – dienotvarkė sudaroma taip, kad kontaktas būtų kuo mažesnis.
Susiję straipsniai
Aukas sukrėtė skaudūs dvasiniai išgyvenimai
K. Bartoševičius teisiamųjų suole atsidūrė dėl vieno paauglio prievartavimo ir trijų jaunesnių nei 16 metų vaikų tvirkinimo.
Nuosprendžio iki pat jo įsiteisėjimo jis laukė laisvėje. K. Bartoševičiui buvo inkriminuojama net 10 nusikalstamų veikų epizodų, tarp jų – ir sveikatos sutrikdymai, susiję su dvasiniais išgyvenimais.
Panevėžio apygardos teismas kaltę atkakliai neigiančiam pedofilui skyrė 7 metų įkalinimo bausmę.
K. Bartoševičius pripažintas kaltu dėl visų jam inkriminuotų seksualinio pobūdžio nusikaltimų prieš paauglius, kuriuos jis įvykdė, būdamas praėjusios kadencijos Seimo narys.
2026 metų balandžio 30-ąją Apeliaciniam teismui atmetus K. Bartoševičiaus skundą, verdiktas įsiteisėjo, todėl jis buvo pristatytas į kalėjimą.
Kadangi asmenims, kurie yra nuteisti už seksualinius nusikaltimus prieš nepilnamečius, anksčiau laiko išeiti į laisvę nėra galimybės, K. Bartoševičius už grotų turės išbūti iki 2033 metų gegužės.
Tiesa, liūdnai pagarsėjusiam buvusiam politikos veikėjui išlieka paskutinis šiaudas – nepalankų verdiktą jis dar gali apskųsti Aukščiausiajam teismui.
KaunasKristijonas Bartoševičiuspedofilija
Rodyti daugiau žymių