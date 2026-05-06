Šilutės teismas du vyrus nuteisė už neteisėtą disponavimą narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis

Teismas nustatė, kad G. P. Vokietijoje neteisėtai įgijo narkotinių ir psichotropinių medžiagų (kanapių, MDMA, amfetamino), turėdamas tikslą jas platinti, parsigabeno jas į Lietuvą, vieną psichotropinės medžiagos (MDMA) tabletę perdavė E. C., o likusias medžiagas laikė savo namuose, kur jos buvo rastos per kratą policijos pareigūnų. Taip pat nustatyta, kad E. C. neteisėtai iš G. P. įsigijo vieną psichotropinės medžiagos tabletę ir ją laikė, kol ji buvo rasta ir paimta policijos pareigūnų.
G. P. kaltę pripažino ir teisme paaiškino, kad, vartodamas alkoholį su E. C., pastebėjęs jo suplyšusius batus, iš gailesčio davė jam kedus ir atsipalaidavimui – vieną psichotropinės medžiagos tabletę, žinodamas, kad ji yra draudžiama. Taip pat nurodė, kad namuose laikė Vokietijoje įsigytas narkotines ir psichotropines medžiagas savo reikmėms ir jas vartodavo savaitgaliais.
Teismas, įvertinęs byloje surinktus įrodymus, konstatavo, kad abiejų vyrų kaltė dėl jiems inkriminuotų nusikalstamų veikų yra visiškai įrodyta.
Susiję straipsniai
Oficialu: dviejų merginų nužudymu įtariamas B. Mikutavičius – pakaltinamas, jam gresia kalėjimas iki gyvos galvos
Paaiškėjo ne tik kada ir į kokį kalėjimą įžengs už pedofiliją nuteistas K. Bartoševičius, bet ir dar viena svarbi detalė
Teismas nustatė, kad jų atsakomybę lengvina tai, kad jie prisipažino padarę nusikalstamas veikas ir nuoširdžiai gailėjosi. E. C. atsakomybę sunkinančia aplinkybe pripažinta tai, kad nusikalstamą veiką jis padarė būdamas neblaivus, o G. P. atsakomybę sunkinančių aplinkybių nenustatyta.
Skirdamas bausmę G. P., teismas įvertino, kad jis tyčinį sunkų nusikaltimą padarė turėdamas neišnykusį teistumą ir nedirbdamas. Vertindamas E. C., teismas nustatė, kad jis baudžiamąjį nusižengimą padarė būdamas neteistas, tačiau ne kartą baustas administracine tvarka, nesumokėjęs paskirtų baudų ir nedirbantis.
Nuosprendis per 20 dienų gali būti skundžiamas Klaipėdos apygardos teismui.